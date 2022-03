Perleberg: Die Grundschulen fordern Stellen für die Schulsozialarbeit

Perleberg

Es gibt noch Redebedarf zum neuen Haushalt der Stadt Perleberg. Wunsch und Wirklichkeit passen aufgrund des absehbaren Spielraums nicht immer zusammen. Also haben Stadtverordnete aus den Fraktionen Die Linke und SPD die Köpfe zusammengesteckt und eine Liste mit Vorschlägen erarbeitet, wie mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln umgegangen werden soll.

Perleberg: Die Stadt hat nicht genug Geld für alle geplanten Investitionen

Diese Beschlussvorlage lag im Finanzausschuss und somit im Fachausschuss vor, doch die Mitglieder verspürten wenig Lust, sich damit zu beschäftigen. Auch über den von der Verwaltung erarbeiteten Haushaltsentwurf wurden kaum Worte verloren, weshalb der öffentliche Teil der Sitzung nach einer Viertelstunde beendet war.

Dafür bewies Dirk Starck Durchhaltevermögen und trug stellvertretend für Kämmerin Ute Reinecke in den vergangenen Wochen in allen drei Fachausschüssen – Stadtentwicklung, Kultur und Finanzen – zum Haushalt vor. Wichtigste Botschaft für die vielen geplanten Investitionen: Zwischen den zur Verfügung stehenden und den benötigten Mitteln klaffen in den kommenden Jahren Lücken in Millionenhöhe.

Aufgrund dieser sich abzeichnenden Situation wollen SPD und Linke die Verwaltung auffordern, eine Prioritätenliste zu erstellen. Zudem sollen unter anderem bauliche Maßnahmen, die nicht zwingend erforderlich sind, Sperrvermerke erhalten und im Einzelfall je nach Entwicklung der finanziellen Situation betrachtet werden.

Perleberg: Die neue Feuerwache soll im neuen Haushalt berücksichtigt werden

Ein Kandidat dafür könnte die alte Post am Hohen Ende sein, in die das Stadtarchiv eines Tages einziehen soll. Dieses Projekt findet Joachim Ritter (FDP) allerdings nicht genügend berücksichtigt und kritisierte, dass dafür zunächst nur 10 000 Euro vorgesehen seien. Das sei zu wenig. Dirk Starck machte aber deutlich, dass die zur Verfügung stehenden Städtebaumittel nach der Fertigstellung des Anbaus an die Scholl-Grundschule vorrangig in das Haus Großer Markt 10 fließen werden. „Die Mittel reichen nicht für zwei große Projekte.“

Die alte Post und damit die Vorbereitungen für den Einzug des Archivs werden wohl dem Rotstift zum Opfer fallen. Quelle: Stephanie Fedders

Unstrittig scheint auf Seiten der Verwaltung und der Kommunalpolitik der angedachte Neubau der Feuerwache in der Kreisstadt zu sein. Auch wenn das Projekt zu einem großen Teil über einen Kredit finanziert werden muss, da die Fördermittel nicht wie gehofft zur Verfügung stehen. Derzeit geht die Stadt von Kosten in Höhe von 9,2 Millionen Euro aus.

Perleberg: Die beiden Grundschulen fordern Stellen für die Schulsozialarbeit

Als „zwingend erforderlich“ stufen SPD und Linke in ihrem Antrag auch die viereinhalb Vollzeitstellen ein, die neu geschaffen werden sollen. Darunter sind zwei Stellen für die Schulsozialarbeit an den beiden Grundschulen der Stadt. Dafür hatten sich die Schulleiterinnen, Gabriele Gohlke (Grundschule „Geschwister Scholl“) und Heike Rudolph (Rolandschule) persönlich im Kulturausschuss eingesetzt.

Gabriele Gohlke berichtete von wachsenden Problemen mit den Schülern, die aufgefangen werden müssen. „Das können wir nicht immer leisten“, sagte Gohlke. Verlässliche Ansprechpartner seien notwendig. „Die Kinder brauchen Hilfe“, machte auch Heike Rudolph im Ausschuss klar. „Corona hat uns neue Probleme gebracht, die hatten wir vor zwei Jahren noch nicht.“

Als nächstes wird sich der Hauptausschuss am 24. März mit dem Haushalt beschäftigen, bevor letztendlich die Stadtverordnetenversammlung entscheidet.

Von Stephanie Fedders