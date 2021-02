Perleberg: Dieb zahlt das 20-fache an Strafe für Klau-Versuch

Perleberg

Dass die Anklagebank im Perleberger Amtsgericht oftmals leer bleibt, wenn die Neuruppiner Staatsanwaltschaft den sogenannten Diebstahl geringwertiger Sachen anklagt, ist keine Seltenheit. Nicht allzu häufig treten die Angeklagten, die dreist in einem Supermarkt Sachen stehlen wollten und dabei erwischt wurden, vor das Gericht.

Richter wartete vergeblich auf die Täter

Zwei Fälle in Perleberg fielen nun genau in dieses Raster. Richter Karsten Sprigode wartete vergeblich auf die Täter. Darunter eine 33-Jährige, die am Tag vor Heiligabend 2019 scheinbar noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk im Putlitzer Edeka besorgen wollte.

Neben zwei Parfums wollte die junge Prignitzerin auch noch eine Leggins, eine Strumpfhose und einen Schlafanzug aus dem Geschäft schmuggeln. Auf den Überwachungsvideos fiel die Frau schließlich auf. Durch den Diebstahl wollte sie rund 82 Euro sparen.

Empfindliche Geldstrafe und Hausverbot für 33-Jährige

Doch diese diebische Ambition ging nach hinten los. Per Videoübertragung konnten Mitarbeiter nachvollziehen, was die 33-Jährige stehlen wollte. Nach dem Kassengang musste sie ihre Taschen schließlich vorzeigen und gestand den Diebstahl ein. Dass die Frau bereits wegen desselben Vergehens vorbestraft ist und ihr Bundeszentralregisterauszug sechs Eintragungen mit zig Geldstrafen ausweist, hielt die Angeklagte scheinbar nicht von einer Wiederholungstat ab.

Die Geldstrafe, die ihr nun vom Gericht auferlegt wurde, war deshalb nun noch einmal deutlich empfindlicher: Musste sie für ihren letzten Diebstahl 750 Euro Geldstrafe zahlen, wurde sie nun zur Zahlung von insgesamt 1200 Euro „verdonnert“. Zusätzlich sprach der Putlitzer Edeka ein Hausverbot gegen die Diebin aus.

24-Jähriger stellte sich offenbar sein Tagesmenü zusammen

Ein Jahr darf auch ein 24 Jahre alter Angeklagter aus dem Pritzwalker Umland den Rewe der Stadt nicht mehr betreten. Am 10. Februar stellte sich der Angeklagte, der zu seiner Verhandlung mit Abwesenheit glänzte, offenbar sein Tagesmenü zusammen. Vor gut einem Jahr versuchte er, im Rewe sechs Big Burger, zwei Monster Energy-Drinks, Erdbeeren und zwei Beutel Fruchtgummi als Nachtisch mitgehen zu lassen.

Bei der Tat wurde auch er erwischt. Weil er die Waren im Wert von insgesamt 26,70 Euro nicht auf legalem Weg bezahlen wollte, muss der 24-Jährige nun zusätzlich mehr als das 20-fache als Strafe bezahlen. Da auch der Angeklagte schon einmal wegen Diebstahls verurteilt wurde, fiel die Strafe beim zweiten Mal ebenfalls deutlich höher aus.

Ob die Geldstrafen einen erzieherischen Effekt haben?

Um genau zu sein, sogar doppelt so hoch. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin lässt dem Angeklagten in den nächsten Tagen einen Strafbefehl mit der Summe zukommen. Insgesamt 600 Euro kostet ihn seine Unvernunft. Ob die Geldstrafen einen erzieherischen Effekt haben? Bestenfalls ja, begründeten Richter und Staatsanwalt die Höhe der Geldbußen. Manchmal zeichne die Realität jedoch andere Bilder.

Von Susann Salzmann