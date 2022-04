Perleberg

Unbekannte haben einer 79-jährigen Frau in Perleberg den Rollator gestohlen. Die Seniorin hatte die Gehhilfe am Donnerstag gegen 17.15 Uhr vor einem Discounter in der August-Bebel-Straße abgestellt. Der Diebstahl ereignete sich, während die Frau ihre Einkäufe erledigte, teilte die Polizei mit.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 200 Euro. Hinweise zu den Dieben liegen bisher nicht vor. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline