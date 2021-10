Perleberg

Dreiste Diebe haben sich in den zurückliegenden Tagen an einem Maisacker in der Nähe von Perleberg zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte haben die bislang Unbekannten sämtliche Maiskolben von allen Pflanzen gestohlen. Dem Landwirt ist dadurch ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 1. und 14. Oktober. Von dem Diebstahl betroffen ist eine Feldgröße von etwa 30 Quadratmetern. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei konnte lediglich Eindruckspuren einer Schubkarre fotografisch sichert. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline