Perleberg

Drei neue Sirenen, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen und viele neue Feuerwehrmitglieder: Der Sachbereich Brandschutz der Stadt Perleberg hat auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung eine positive Bilanz für 2021 gezogen. Zudem gab Katrin Schmidt, Fachbereichsleiterin für Service und Dienstleistung, Ordnung und Soziales, in Vertretung für Brandschutzfachwart Ralf Arnoldt vom Sachbereich Brandschutz einen Ausblick auf 2022 und darüber hinaus.

Stadt Perleberg erhält drei Sirenen

So sollen in der Stadt Perleberg im kommenden Jahr drei Sirenen an drei verschiedenen Standorten installiert werden. Die Stadt hatte entsprechende Fördermittel dafür beantragt. Aktuell gibt es davon keine einzige. Der Bund und das Land Brandenburg stellen in diesem und im kommenden Jahr finanzielle Mittel zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Kommunen zur Verfügung. Dazu gehören auch der Neubau oder die Ertüchtigung von Sirenen. Mithilfe dieser Förderung rüstet jetzt auch die Stadt Perleberg auf. Die drei neuen Sirenen sollen in der Karl-Liebknecht-Straße, in der Feldstraße und in der Heinrich-Heine-Straße installiert werden.

Werbeaktion der Perleberger Feuerwehr brachte neue Mitglieder

Ebenfalls sei für das Jahr 2023 ein neuer Rüstwagen für die Perleberger Feuerwehr in Planung. „Über die Höhe der eventuellen Förderungen ist aktuell noch nichts bekannt“, sagte Katrin Schmidt den anwesenden Stadtverordneten. Das Fahrzeug solle nach aktuellen Erkenntnissen 490 000 Euro kosten. Um Fördermittel kümmere sich der entsprechende Fachbereich schon jetzt, um den Eigenanteil für den Träger des Brandschutzes so gering wie nur möglich zu halten.

Erfreuliche Neuigkeiten verkündete Katrin Schmidt in Bezug auf die Mitgliederzahlen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Perleberg. „Die Werbung zur Mitgliedergewinnung haben wir vor allem im Bereich der Jugendfeuerwehr deutlich gemerkt“, berichtete sie. 29 Kinder- und Jugendliche haben sich einer der Jugendfeuerwehren angeschlossen.

Im Perleberger Ortsteil Spiegelhagen konnte eine neue Jugendfeuerwehr gegründet werden. Quelle: Julia Redepenning

Besonders erfreulich: Im Perleberger Ortsteil Spiegelhagen konnte im Sommer sogar eine neue Jugendfeuerwehr gegründet werden. In eine der freiwilligen Feuerwehren sind sieben Personen eingetreten. Zwar konnte damit noch längst nicht der Mangel an Ehrenamtlern ausgeglichen werden, die derzeit fehlen. Aber es sei ein guter Anfang.

Feuerwehr macht Schule auch in Perleberg ein Thema

Aus diesem Grund soll bereits im kommenden Jahr ein weiterer Schritt in Richtung „Mitgliedergewinnung“ für die Perleberger Feuerwehren gegangen werden. Wie auch andere Kommunen im Land Brandenburg denkt man auch in Perleberg darüber nach, mit dem Thema Feuerwehr in weiterführende Schulen zu gehen. Unter dem Motto „Feuerwehr macht Schule“, könnten Schüler vielleicht bald an einer Perleberger Schule das Unterrichtsfach Feuerwehr belegen.

Dieses Projekt sei bereits in Planung, hieß es. Zielgruppe des Wahlpflichtfaches sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn, die innerhalb von zwei Jahren die Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst erlernen und später in den aktiven Feuerwehrdienst wechseln – sofern sie die Abschlussprüfung bestehen. Aktuell läuft dieses Pilotprojekt an der Oberschule in Angermüde – sehr erfolgreich.

Und trotz der immer noch angespannten Corona-Situation im Landkreis Prignitz sei die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Perleberg weiterhin gewährleistet. „Es können derzeit auch Dienstabende veranstaltet werden“, sagte Katrin Schmidt, „unter den aktuellen Corona-Regeln.“ Der jährliche und ausführliche Bericht des Perleberger Stadtbrandmeisters wird zeitnahe folgen.

Von Julia Redepenning