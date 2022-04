Perleberg

Weil er einen Brief mit einer ungerechtfertigten Zahlungsaufforderung erhalten hatte, meldete sich ein 72-Jähriger jüngst bei der Polizei.

Anwaltsbüro meldet sich wegen angeblichen Lotto-Abonnements

Von einer Anwaltskanzlei aus München hatte der Prignitzer die Aufforderung zur Zahlung einer Restschuld, die durch ein Lotto-Abo entstanden sein soll, zu begleichen. Auch lag diesem Anwaltsschreiben eine Kündigung des Abo- Vertrages bei. Hierbei handelte es sich allerdings nicht um eine Kündigung, sondern um ein sogenanntes SEPA-Lastschriftmandat.

72-Jähriger verweigert Zahlung und erstattet Anzeige bei der Polizei

Der Mann reagierte umgehend und zahlte weder den Betrag, noch füllte er das Beiblatt aus. Stattdessen gab er den Fall an die Polizeidienststelle weiter. Wie am Sonntag zu erfahren war, war dies war nicht der einzige Fall in der Prignitz. Insgesamt waren ein Dutzend Anzeigen hierzu erstattet worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline