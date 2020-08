Perleberg

Das ist ein Schreckensszenario für jeden Autofahrer – erst ein Knall und dann auch noch Rauch, der aus der Motorhaube quillt. Das erlebte am Donnerstag gegen 17 Uhr der Fahrer eines Mercedes, der gerade in der Quitzower Straße in Perleberg unterwegs war.

Der Mann stoppte seinen Wagen sofort, Anwohner kamen ihm zu Hilfe und versuchten mit Wasser aus Gartenschläuchen den entstehenden Brand zu löschen. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen im Motorraum des Fahrzeuges gänzlich ersticken. Die Gasanlage des Wagens wurde dabei laut Angaben der Polizei offenbar nicht beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, Schaden circa 3000 Euro.

Von MAZ-online