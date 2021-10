Perleberg

Über 70 Sängerinnen und Sänger kamen am Sonntagabend zum Einheitssingen auf dem Großen Markt in Perleberg zusammen. Die Stadt nahm in diesem Jahr zum ersten Mal an der bundesweiten Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ teil und hatte alle Generationen und Kulturen zum offenen Singen eingeladen. Hintergrund der Aktion ist es, durch das gemeinsame abendliche Singen ein Zeichen der Dankbarkeit und der Einheit zu setzen – ganz nach dem Motto „Einheit, Freiheit, Hoffnung“.

Der Singekreis Kurt Rabbach unter der Leitung von Angelika Sonntag unterstützte die musikalische Danke-Demo, die einen großen Zulauf erfuhr. „Mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir nicht gerechnet“, sagte Bürgermeisterin Annett Jura. Die Stadt hatte zuvor einen großen Aufruf gestartet. Auch im benachbarten Bad Wilsnack gab es solch eine Aktion am Tag der Deutschen Einheit. Angezündete Kerzen sollten an die Friedensgebete und die Friedliche Revolution als Symbol für Frieden und Hoffnung im wieder vereinten Land und in der Welt erinnern.

Die Stadt Perleberg nahm in diesem Jahr zum ersten Mal an der bundesweiten Initiative teil - darunter auch Bürgermeisterin Annett Jura. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zehn Lieder standen am Abend in Perleberg auf dem Programm, darunter auch ein dreistimmiger Kanon sowie „Hoch auf dem gelben Wagen“, „Die Gedanken sind frei“ und „Märkische Heide“. Reichten die Erinnerungen aus den Jugendtagen nicht aus, halfen ausgehändigte Liedtexte, um den Großen Markt besingen zu können.

Von Marcus J. Pfeiffer