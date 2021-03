Perleberg: Einkaufsgutscheine ab Donnerstag

Perleberg

Es war ein wahrhaft symbolisches Bild: Alle, die am Zustandekommen des neuen Perleberger Einkaufsgutscheins beteiligt waren, stellten sich am Schluss der Vorstellung des Gutscheins bei Vital Aktiv Prignitz mit goldenen Hanteln in der Hand zum Gruppenbild auf. Die Botschaft war: Gemeinsam werden wir das Ding schon stemmen.

Vorbilder sind Städte wie Ettlingen und Pirna

Und Teil eins ist nun geschafft: Ab Donnerstag gibt es die Gutscheine in den beiden Perleberger Sparkassenfilialen zu kaufen. „Das ist ein toller Tag“, freute sich deswegen die Vorsitzende der Händlervereinigung City-Initiative Perleberg, Jenny Porep. Sie betonte, dass es der richtige Zeitpunkt sei, Gelder fließen zu lassen, um die coronagebeutelten Unternehmen in der ganzen Stadt – Händler, Gastronomen wie Dienstleister – unterstützen zu können. Darüber hinaus sei die Sache aber langfristig angelegt.

Vorbild sind ähnliche Verfahrensweisen in anderen deutschen Kommunen, etwa das baden-württembergische Ettlingen oder das sächsische Pirna.

Corona-Hilfe für Händler: Das Geld soll in der Region bleiben

Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura (SPD) brachte auf einen ganz einfachen Punkt, worum es bei all dem geht: Wir wollen, dass das Geld hierbleibt.“ Und eben nicht nur an Online-Handelsriesen geht, die zunehmend der Feind jeder lebendigen Innenstadt in ganz Deutschland sind und die Probleme des Einzelhandels erheblich verschärft haben.

Zum Start gibt es den Gutschein noch in Papierform. Angeboten werden daher drei mögliche Stufen – Gutscheine im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Die Kunden erhalten aber 20 Prozent Rabatt und bezahlen also nur 20, 40 oder 80 Euro. Die Gutscheine behalten drei Jahre lang ihre Gültigkeit.

Jenny Porep, Vorsitzende der City-Initiative Perleberg, präsentiert stolz den neuen Einkaufsgutschein für Perleberg. Quelle: Bernd Atzenroth

Und so läuft es: Wer einen Gutschein erwerben will, kann dies in einer der beiden Perleberger Sparkassenfilialen. Der Händler, bei dem der Gutschein eingelöst wird, holt sich sein Geld von der Sparkasse.

140 Unternehmen wurden für Mitwirkung angeschrieben. Nicht alle haben sich zurückgemeldet. Und: „Das eine oder andere Unternehmen wird nicht dabei sein“, sagt der städtische Leerstandsmanager Jens Knauer, der sich auch für die City-Initiative engagiert.

Möglichst viele Möglichkeiten, den Gutschein einzulösen

Er verspricht sich aber vom anstehenden Start, dass sich weitere Unternehmen dafür interessieren: „Wir wollen alle einbeziehen.“ Sie können sich unter info@ci-perleberg.de melden. Knauer: „Wir wollen den Kunden möglichst viele Möglichkeiten geben, um den Gutschein einlösen zu können.“

An einer elektronischen Lösung wird zwar gearbeitet. Wann es diese gibt, steht aber noch nicht fest. Spätestens dann geht auch etwas, was jetzt noch nicht möglich ist, nämlich den Gutschein zu splitten. Solange dieser aus Papier besteht, kann er jedoch nur bei einem Anbieter eingelöst werden.

Jens Knauer: Elektronisches Kartensystem ist die Zielstellung

Jens Knauer betonte aber, dass nach der Anlaufphase ein elektronisches Kartensystem mit einer aufladbaren IC-Karte, die bei mehreren Händlern eingelöst werden kann, die klare Zielvorstellung ist: „Dieses Kartensystem würden wir gerne aufsetzen.“

Mit Aufstellern und Aufklebern werben Händler künftig für den Gutschein. Quelle: Bernd Atzenroth

Den Rabatt finanzieren die Stadt und ihre Sponsoren. Allein mit den dafür vorgesehenen städtischen 10 000 Euro lassen sich so 400 Gutscheine im Wert von 100 Euro finanzieren. Genau damit will man auch beginnen. Mit der Sparkasse Prignitz, der GWG Wohnungsgesellschaft Perleberg/Karstädt (GWG) und dem Prignitzer Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen (PVU) sind aber auch drei Akteure gefunden worden, die das neue Gutscheinsysteme als Sponsoren unterstützen.

„Ohne die Einnahmen der Händler geht es uns auch nicht so gut.“

André Wormstädt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Prignitz, begründete das Engagement seiner Bank damit, dass es „als regionaler Finanzdienstleister wichtig ist, dass wir für die Region da sind.“ Annett Jura betonte, dass in Zeiten, wo noch alles geöffnet ist, gerade Sparkassenfilialen ein guer Ort für den Gutscheinverkauf sind.

GWG-Geschäftsführer Ronald Otto hat ebenfalls ein nachvollziehbares Interesse an Mitwirkung: Die GWG stellt über 40 Gewerbetreibenden Flächen zur Verfügung. „Mindestens 18 davon sind direkt oder indirekt von Corona betroffen“, weiß er. Das Gutschein-System schaffe eine Win-Win-Situation. Otto: „Ohne die Einnahmen der Händler geht es uns auch nicht so gut.“

Beschluss der Stadtverordneten schnell umgesetzt

Die Stadtverordneten hatten im Februar die Einführung des Gutschein-Systems beschlossen und dafür zweimal 10 000 Euro zur Verfügung gestellt, die eine Hälfte für die Gutscheine selbst, die andere Hälfte für die technische Umsetzung. Es steht also noch Geld für die Weiterentwicklung des Gutscheinverfahrens zur Verfügung.

Wichtig war es nun allen Beteiligten, dass man in das System einsteigt. Rainer Pickert (CDU), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, dankte daher Jens Knauer und Jenny Porep, dass sie die für die Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses die Vorarbeit geleistet haben: „Wir sind sehr erfreut, dass etwas Fassbares für die Bürger entstanden ist“, lobte Pickert, „ich wünsche mir, dass die City-Initiative so weitermacht.“

Von Bernd Atzenroth