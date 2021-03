Perleberg: Erinnerung an Ehrenbürger Karl Schabrod

Perleberg

Es gibt nicht viele Ehrenbürger von Perleberg, genauer gesagt: exakt drei, und jeder steht für etwas ganz anderes: der Kaufmann Otto Mertens war 1858 mutmaßlich der erste Ehrenbürger, ihm folgte 1903 Gottlieb Graf von Haeseler, zwischen 1873 und 1879 Kommandeur des in Perleberg stationierten 2. Brandenburgischen Ulanen-Regiments.

Lebenslauf auf einer Postkarte mit QR-Code festgehalten

Und dann gibt es da den überzeugten Kommunisten und Sohn der Stadt Karl Schabrod, dessen die Stadt aus Anlass seines anstehenden 40. Todestags jetzt mit einer Erinnerungspostkarte gedenkt. Sie soll eine moderne Neuauflage der Erinnerungsblättchen sein. Auf ihr ist der Lebenslauf des Ehrenbürgers festgehalten, und wer mehr wissen will, kann per Smartphone den QR-Code auf der Karte abscannen. Natürlich kann man die Karte ganz klassisch per Post verschicken. Museumsleiterin Anja Pöpplau will so die Erinnerung an Perlebergs Ehrenbürger für Jung und Alt gleichermaßen erlebbar machen.

Anja Pöpplau Probiert aus, ob sich der QR-Code auf der Karte lesen lässt. Quelle: Bernd Atzenroth

Karl Schabrod, der die Ehrenbürgerwürde am 16. Oktober 1961 erhielt, stammte aus Perleberg, lebte aber nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland, ohne je seine Heimat aus dem Blick zu verlieren.

Verfolgter des Naziregimes – und auch in Westdeutschland inhaftiert

Die Nazi-Zeit überlebte er als überzeugter Kommunist nur mit Glück und unter Verfolgung und Inhaftierung – nur um später in Westdeutschland nach dem Verbot der KPD von denselben Richtern erneut verurteilt zu werden. In der Anklage von 1962 stand unter vielen anderen Punkten auch, dass sich Karl Schabrod damit schuldig gemacht habe, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Perleberg anzunehmen und sich sogar dafür zu bedanken. Zuvor hatte er jahrelang im Landtag von Nordrhein-Westfalen gesessen.

Für den Druck der Erinnerungspostkarte spendeten Karl-Heinz Kaiser und Peter Krips von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) dem Museum 100 Euro. Beide waren auch zur Vorstellung der Karte ins Museum gekommen, genauso wie Günter Schabrod, der in Perleberg lebende 87-jährige Neffe des Ehrenbürgers.

Stadt Perleberg lässt am Grab einen Kranz niederlegen

Peter Krips hatte ein Grußwort von Karl Schabrods Tochter Klara Tuchscherer mitgebracht. Sie konnte nicht kommen, freut sich aber sehr über die Initiative der Stadt Perleberg, ihren Vater als Ehrenbürger zu würdigen. Peter Krips kündigte aber an, dass er und Karl-Heinz Kaiser Klara Tuchscherer am Todestag ihres Vaters in Düsseldorf treffen werden. Laut Krips wird auch die Stadt Perleberg an Schabrods Grab in Düsseldorf einen Kranz niederlegen lassen und künftig die Grabpflege übernehmen.

Das Schabrod-Haus in Perleberg ist durch den prägnanten Schriftzug auf der Fassade gut bekannt. Quelle: Bernd Atzenroth

Seine Ehrenbürgerwürde erhielt Karl Schabrod in Perleberg, obwohl er selbst nicht mehr an der Stepenitz lebte. Der Name Schabrod ist dabei den meisten Perlebergern schon allein über den Schriftzug bekannt, der sein Elternhaus ziert: „Wilhelm Schabrod Tischlermeister“ steht am Haus Uferstraße 20. Wilhelm Schabrod war der Vater von Karl Schabrod, der am 19. Oktober 1900 in Perleberg geboren wurde, hier die Schule besuchte und anschließend den Beruf seines Vaters erlernte.

Klara Tuchscherer: „Ich durfte leben, weil mein Vater überlebte“

Er arbeitete in der Werft von Blohm & Voß in Hamburg. 1922 wurde er Mitglied der SPD und 1924 der KPD. Für die KPD übernahm er eine journalistische Tätigkeit im Rheinland (Solingen, Düsseldorf, Remscheid) und wurde als kommunistischer Arbeiterführer 1933 für 13 Monate im Düsseldorfer Gefängnis, im Gefängnis Brauweiler und im Konzentrationslager Börgermoor inhaftiert. 1934 kam er zunächst frei, gelangte aber im Juli 1934 erneut in Haft. Aufgrund seiner kommunistischen Betätigung gegen Faschismus und Krieg wurde für ihn die Todesstrafe beantragt.

Das Urteil lautete lebenslängliches Zuchthaus. Seine Befreiung erfolgte am 7. April 1945 durch die Amerikaner. Nach einem kurzen Aufenthalt in Perleberg, wo er am 26. Mai 1945 seine Frau Klara heiratete, kehrte er 1946 an den Niederrhein zurück. Dort wurde neun Monate nach der Hochzeit seine Tochter geboren. „Mein Ursprung ist die Uferstraße 20“, schreibt sie dazu, „ich durfte leben, weil mein Vater überlebte.“

Eigentlich wollte Karl Schabrod die Ehrenbürgerwürde nicht annehmen

„Unsere Familiengeschichte war nicht ganz einfach“, erinnerte sich auch Günter Schabrod. Auch konnte er erzählen, dass sein Vater die Ehrenbürgerwürde zuerst eigentlich gar nicht annehmen wollte: „Er war der Meinung, er habe eigentlich nichts für die Stadt getan“, erzählt Günter Schabrod.

Das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg zeigt in seiner Dauerausstellung Exponate aus Karl Schabrods persönlichen Besitz. Gezeigt werden neben einer Fotografie die Ehrenbürger-Urkunde vom 16. Oktober 1961, seine Mitgliedskarte der KPD und seine Zuchthausjacke.

Die Karte kann kostenlos im Stadt- und Regionalmuseum sowie in der Touristeninformation mitgenommen werden. Bei der Museumskasse können ab sofort neben spannenden Publikationen über die regionale Geschichte Briefmarken für Postkarten erworben werden.

Das Stadt- und Regionalmuseum möchte zukünftig zwei Erinnerungspostkarten im Jahr veröffentlichen.

Von Bernd Atzenroth