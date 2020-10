Perleberg

Man könnte schon fast meinen, der Zufall meine es gut mit dem Perleberger Stadt- und Regionalmuseum. Die Stimmung auf Seiten von Anja Pöpplau, Leiterin und Hüterin der wertvollen Museumsschätze, ist sehr gut. Den Grund dafür legt sie gleich mal auf einen Plattenteller.

Wertvolle Stücke von Lotte Lehmann

„Wir haben für unsere Lotte Lehmann Sammlung ganz besondere und wertvolle Stücke erhalten“, erklärt sie. Darunter befinden sich zwei Schallplatten aus den 1930er Jahren. Um diese überhaupt abspielen zu können, habe sich Anja Pöpplau extra zwei Geräte von einer Kollegin aus Wittenberge geliehen.

Mit einem Lächeln im Gesicht dreht sie an einer Kurbel und wenig später dringt Musik aus dem alten Plattenspieler. „Ist das nicht einfach herrlich“, fügt sie strahlend hinzu. Wenig später zeigt sie ihren Gästen mit viel Stolz die weiteren Gegenstände, die sie für das Museum von Karl-Heinz Kaiser erhalten hat.

Anja Pöpplau spielt die Schallplatten ab. Dafür hatte sie sich extra zwei Plattenspieler geliehen. Quelle: Julia Redepenning

Postkarte, alte Visitenkarten und zwei Schallplatten

Neben den zwei Schallplatten überließ der Perleberger dem Museum noch Grußkarten und sogar eine eigenhändig geschriebene und signierte Postkarte von Lotte Lehmann . Auf einer der Visitenkarten hatte die in Perleberg geborene Musikerin Weihnachtsgrüße hinterlassen und einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht.

„Ich bin quasi rein zufällig an die Stücke gekommen“, meint der großzügige Schenker, Karl-Heinz Kaiser. Der Perleberger habe früher als Buchhändler gearbeitet. Dadurch konnte er viele Kontakte knüpfen, unter anderem zu einem Wiener, der heute ein enger Freund ist.

Wiener besitzt noch über 60 Briefe Lehmanns

„Er fragte mich irgendwann, ob ich aus Perleberg käme“, erinnert sich Kaiser, „und ich sagte natürlich ja.“ Wenig später erzählte ihm der Freund von seiner Lotte-Lehmann-Sammlung. „Es ist bemerkenswert, was er alles von ihr hat“, meint Karl-Heinz Kaiser.

Ein Blick auf die guten Stücke. Quelle: Julia Redepenning

Hin und wieder kann er ihn überreden, einige seiner Stücke zu entbehren. Diese spendet er im Anschluss dem Museum seiner Heimatstadt. Die Schallplatten, die Visitenkarten und die Postkarte seien nicht die erste Schenkung gewesen.

„Ich weiß, dass mein Freund noch über 60 Briefe von Lotte Lehmann hat“, sagt Karl-Heinz Kaiser. Und wer weiß, vielleicht bekommt er den Wiener Liebhaber noch ein weiteres Mal überredet, sich von einigen seiner Sachen zu trennen – für den guten Zweck, versteht sich.

Stadt- und Regionalmuseum sucht ein Grammofon

Anja Pöpplau und auch Frank Riedel, Fachbereichsleiter für Kultur, Sport und Tourismus der Stadt Perleberg, würden sich auf jeden Fall freuen. Vorerst werden die neuen Schätze im unteren Bereich des Museums in Perleberg ausgestellt. „Es wird noch einen Hinweis auf die Schenkung ergänzt“, sagt Anja Pöpplau.

Postkarte mit Signierung von Lotte Lehmann. Quelle: Julia Redepenning

Im Anschluss kommt alles eine Etage höher zum Rest der Lotte Lehmann Ausstellungsstücke. Zum Bedauern der Museumsleiterin müssen auch die beiden historischen Plattenspieler wieder zurück nach Wittenberge. Aus diesem Grund bittet Anja Pöpplau, sofern jemand ein altes und funktionsfähiges Grammofon besitzt, das er nicht mehr benötigt, dem Perleberger Museum zur Verfügung zu stellen.

„Dann können wir auch weiterhin diese wunderbare Musik spielen“, sagt sie.

Das Perleberger Stadt- und Regionalmuseum befindet sich in der Altstadt, am Mönchort 7 bis 11 in Perleberg und ist von Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Zudem kann für Nachfragen die Telefonnummer 03876/78 14 22 oder die Mail-Adresse museum@stadt-perleberg.de verwendet werden.

Von Julia Redepenning