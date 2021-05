Perleberg

Schlachthofmitarbeiter wollen erneut streiken: Am Perleberger Standort des Fleischkonzerns Vion kommt es am Mittwoch, 19. Mai, erneut zu Arbeitsniederlegungen. Die Schlachtung und Zerlegung in einem der größten Fleischbetriebe Ostdeutschlands werde für mindestens drei Stunden vollständig ruhen, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.

Verhandlungen am 7. Mai waren ohne Ergebnis

Mit dem Ausstand soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, einen Tarifvertrag für das Unternehmen Vion abzuschließen. Die Verhandlungen am 7. Mai verliefen nach Angaben der Gewerkschaft ergebnislos.

Die Gewerkschaft NGG verhandelt derzeit mit Vion Food Entgelt- und Entgeltrahmentarifverträge für bundesweit zehn Standorte, unter anderem für die Standort in Perleberg und fordert Lohnerhöhungen in Höhe von 200 Euro im Monat für alle Beschäftigten. Vion Food hat nach drei Verhandlungen einen Einstiegslohn in Höhe von 10,50 Euro pro Stunde sowie Lohnerhöhungen im Volumen von zwei Prozent ab Juli 2021 angeboten, teilte die Gewerkschaft mit.

Der Streik soll corona-konform ablaufen

Am Streik wird sich nach Angaben der Gewerkschaft die komplette Frühschicht mit rund 250 Beschäftigten beteiligen. Die Arbeitsniederlegung solle corona-konform unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ablaufen.

„Die insgesamt 550 Beschäftigten in Perleberg verlangen, dass für die harte Arbeit in der Schlachtung und Zerlegung einheitliche Tarifstandards gelten.“ sagt Jörg Dahms von der NGG-Region Mecklenburg-Vorpommern, der für das Vion-Werk in Perleberg zuständig ist. Aktuell verdienten Beschäftigte in der Zerlegung bis zu 500 Euro weniger im Monat als ihre Kollegen in der Schlachtung – obwohl diese Tätigkeit als ebenso anstrengend gilt.

„Mit dieser Ungleichbehandlung muss Schluss sein. Eine Spaltung der Belegschaft ist nicht hinnehmbar“, so Dahms.

Forderung: Mindestlohn von bundesweit 12,50 Euro pro Stunde

Für die Beschäftigten in der Fleischwirtschaft fordert die Gewerkschaft NGG einen Mindestlohn von bundesweit 12,50 Euro pro Stunde, der nach einer kurzen Einarbeitungszeit auf 14 Euro steigen soll. Facharbeiter sollen auf einen Stundenlohn von mindestens 17 Euro kommen.

Der Fleischkonzern Vion mit Sitz in den Niederlanden lässt nach Angaben der Gewerkschaft in Perleberg 30.0000 Schweine pro Woche schlachten. Die Endprodukte werden über den Lebensmitteleinzelhandel in Supermärkten unter verschiedenen Eigenmarken vertrieben.

Von MAZonline