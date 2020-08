Perleberg: Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn mit Rabe Socke

Perleberg

„Habt ihr den Raben Socke gesehen? Er ist hier schon rumgeflogen”, sagte Pfarrer Valentin Kwaschik zu den rund 50 kleinen und großen Gäste, die am Sonntag zum Familiengottesdienst zum Schulanfang in die Sankt-Jacobi-Kirche Perleberg kamen.

Und schon „flog” das Stofftier auf der Hand von Katharina Logge-Böhm durch die Kirche und brachte dem Pfarrer eine Tüte voller Fotos mit. Die zeigen Menschen, die unter einem bunten Schirm stehen, der Gottes Schutz symbolisiert.

„Socke“ bringt sein Tagebuch mit

„Für viele von uns fängt jetzt etwas Neues an. Wir wollen heute die Kinder segnen, die in die Schule gekommen sind, und Heide Remmert, die am 1. August ihre Arbeit bei uns als Gemeindepädagogin begann”, kündigte er an. Sieben Kinder zählte er auf seine Frage hin, wer von den anwesenden Kindern denn alles zur Schule geklommen sei.

Der Rabe Socke brachte sein Tagebuch mit, aus dem Pfarrer Kwaschik las. Quelle: Jens Wegner

Heide Remmert übernahm sogleich eine Aufgabe. Zusammen mit der Gemeinde stimmte sie den Kanon „Ausgang und Eingang” von Joachim Schwarz an, der vierstimmig endete. Der Rabe „Socke” flog wieder herein und brachte sein Tagebuch mit. Pfarrer Kwaschik las daraus vor. Am 25. Mai lernte Socke das Rabenmädchen Lissy kennen, die ihm das Fliegen eines Loopings beibrachte. Und am 25. September fiel sein Nest bei einem Sturm vom Baum. Nun hat ein neues Schuljahr begonnen. Und Socke mag die Schule überhaupt nicht. Er hat Angst, dass er vom Baum fällt.

„Aber vielleicht mögen mich die Lehrer nicht“

„Aber du kannst gar nicht runterfallen. Gott hat dich gesegnet und dir Flügel geschenkt”, beruhigte ihn der Pfarrer. „Aber vielleicht mögen mich die Lehrer nicht”, fürchtete Socke, der sichtlich aufgeregt war. „Gott ist immer für dich da. Gott sagt dir seinen Segen zu”, versicherte ihm Valentin Kwaschik. „Aber es passieren so viele schlimme Dinge. Schaut Gott da nur zu?”, fragte Socke. „Gute Frage”, sagte der Pfarrer.

Doch auch die schlimmen Dinge gehörten zum Leben dazu. „Oft haben wir eine dünne Haut, weil wir nicht auf die Menschen zugehen. Gott ist aber immer für dich da. Wir können uns eine Menge beibringen, wie Lissy dir den Looping beigebracht hat. Gott ist über dich da. Er schläft und schlummert nicht”, versicherte ihm der Pfarrer.

Ein Schirm und eine Schultüte für jedes Kind

Katharina Logge-Böhm, Kreisbeauftragte für die Arbeit mit Kindern und Familien im Kirchenkreis Prignitz, freute sich, dass so viele Kinder gekommen waren. „Heute wollen wir euch in Gottes Schutz stellen”, sagte sie und lud zuerst die Kinder mit ihren Eltern nach vorn, später alle, „die gehen können”.

Nach der Segnung gab es Glückwünsche für Heide Remmert. Quelle: Jens Wegner

Die Eltern zeichneten ihren Schützlingen mit Öl ein Kreuz auf die Stirn, als Zeichen der Segnung. Anschließend gab es für jedes Kind einen schicken Schirm und eine Schultüte. „Heute fängt Heide Remmert neu an. Sie beginnt ihren Dienst als Gemeindepädagogin”, kündigte Superintendentin Eva-Maria Menard an. „Sie haben diesen Schritt gewagt. Möge Gott mit Ihnen sein”, wünschte die Superintendentin der neuen Mitarbeiterin in der Gemeinde viel Erfolg. Nach ihrer Einführung gab es Glückwünsche und kleine Aufmerksamkeiten für Heide Remmert.

Von Jens Wegner