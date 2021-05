Perleberg: Fast 500 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert

Perleberg

23 Corona-Schnellteststationen zählte der Landkreis Prignitz am Freitag. Eine weitere sei bereits in Planung, erklärte David Kahl, Sachbereichsleiter allgemeiner sozialer Dienst bei der Kreisverwaltung beim wöchentlichen Pressegespräch zur aktuellen Corona-Lage in der Prignitz. „Wir prüfen gerade, ob die angemeldete Teststation in Betrieb genommen werden kann“, sagte er. Außerdem gab Kahl einen Überblick über den derzeitigen Stand der Schnelltestergebnisse.

Demnach wurden bereits 14 909 Corona-Test vorgenommen. Von diesen waren am Ende 14 849 negativ. „Das entspricht einer Quote von 99,6 Prozent“, erklärte Davis Kahl. Insgesamt 60 Menschen erhielten ein positives Ergebnis und mussten sich danach einem PCR-Test unterziehen. Von diesen waren 55 Prozent wirklich mit dem Coronavirus infiziert.

Bislang können sich Prignitzer einmal in der Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Eine Übersicht mit allen Teststationen gibt es auf der Internetseite des Landkreises Prignitz.

Ebenso gab es in der vergangenen Woche vermehrt Corona-Kontrollen an Haltestellen und in verschiedenen Einkaufsmärkten. „Wir haben in diesem Zusammenhang die geltende Maskenpflicht kontrolliert“, erklärte David Kahl. Das Ergebnis dieser mit dem Ordnungsamt und der Polizei durchführten Kontrollen wertete der Mitarbeiter des Landkreises aus:

Demnach wurden 602 Passanten an 116 Haltestellen im Landkreis kontrolliert. „Das sind etwas mehr als 19 Prozent der Haltestellen in der Prignitz“, sagte er. Von den 602 Personen verstießen 339 gegen die Maskenpflicht. 263 trugen ihren Mund-Nasenschutz. „Derzeit sind wir an Werktagen täglich mit dem Ordnungsamt und der Polizei unterwegs und führen solche Kontrollen durch“, fügte Kahl noch hinzu. Neben den Haltestellen waren die Kontrolleure auch in Prignitzer Einkaufsmärkten unterwegs.

In den Supermärkten fanden nach aktuellen Stand bislang 380 Kontrollen statt. Die Ordnungshüter kontrollierten sowohl in den Märkten als auch auf den Parkplätzen und stellten dabei bislang 492 Verstöße fest. Bei 18 Prozent dieser Fälle folgte eine Anhörung“, so Davis Kahl, „76 Prozent davon bekamen eine Verwarnung ausgesprochen, und gegen sechs Prozent wurde ein Bußgeld verhängt.“

Auch in den nächsten Tagen wird es solche Kontrollen im Landkreis Prignitz geben.

Von Julia Redepenning