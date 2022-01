Quitzow

Ein großer Müllhaufen ist am Mittwochabend in einer Lagerhalle im Gewerbepark in Quitzow in Brand geraten. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Folgetag mitteilte.

Feuerwehr Perleberg löscht den Brand

Als die Feuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet vor Ort eintrafen, brannte der geschredderte Abfall bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehrleute leiteten umgehend eine Brandbekämpfung über mehrere Rohre ein, wie die Freiwillige Feuerwehr Perleberg auf ihrer Facebook-Seite berichtet.

„Nachdem der Brand weitestgehend gelöscht war, wurde die Brandbekämpfung durch Mitarbeiter der betroffenen Firma unterstützt, die mit vorhandener Technik den Abfallhaufen auseinanderzogen, so dass Restlöscharbeiten durchgeführt werden konnten“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Polizei: Feuerwerkskörper mögliche Ursache

Nach rund drei Stunden war für die Feuerwehren der Einsatz beendet. Die Mitarbeiter der betroffenen Firma wurden daraufhin beauftragt, den Brandort für die nächsten Stunden im Auge zu behalten, teilt die Feuerwehr Perleberg mit. Bei einem erneuten Aufflammen hätte so schnell reagiert werden können.

Auslöser für den Brand könnten laut Eigentümer Überreste von Silvesterfeuerwerkskörpern gewesen sein, so die Polizei. Ein Sachschaden entstand nicht. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnten die Feuerwehrleute verhindern. Wegen des Verdachtes fahrlässiger Brandstiftung hat die Polizei eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline