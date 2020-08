Perleberg: Feuerwehren haben neuen Spieleanhänger

Perleberg

Gleich zweifach stand der Samstag inn Perleberg im Zeichen der Feuerwehr. So stellte der Kreisfeuerwehrverband Prignitz stellte am Samstagnachmittag in Perleberg seinen neuen Spieleanhänger vor.

Erste Bewährungsproben in Pritzwalk , Karstädt und Perleberg

Seine Feuerprobe hatte der Spieleanhänger schon vor der Übergabe bestanden. Pritzwalker werden sich erinnern, dass er seinen ersten Einsatz schon bei einer Werbeaktion für Jugendfeuerwehrmitglieder auf dem Marktplatz in Pritzwalk vor gut zehn Tagen gehabt hatte.

Seinen nächsten Einsatz hatte das Spielmobil dann am vergangenen Freitag beim Zwölf-Stunden-Schwimmen in Karstädt.

Perleberg : Auftakt der Ausbildung nach der Coronapause

Auch die Perleberger Jugendwehren hatten schon vor der offiziellen Übergabe am Samstag die Gelegenheit, das neue Mobil kennenzulernen. „Wir haben das am Vormittag auch schon nutzen können“, sagt dazu Perlebergs Stadtjugendwart Marcus j. Pfeiffer.

Da hatten die vier Jugendwehren aus dem Perleberger Stadtgebiet – Quitzow, Groß Buchholz, Düpow und Perleberg – nämlich zum Auftakt der Ausbildung nach der Coronapause den Feuerwehrnachwuchs eingeladen.

Neuer Stadtjugendwart bekommt Stellvertreterin

Für Pfeiffer, bislang Jugendwart von Perlebergs Stadtwehr, war es sein erster Auftritt als Jugendwart aller Perleberger Wehren. Bei dieser Gelegenheit ernannte Stadtbrandmeister Maik Müller auch Anja Bengs zu Pfeiffers Stellvertreterin. 35 Kinder und Jugendliche kamen an diesem Vormittag: „Sie haben sich alle lange nicht gesehen“, erklärte Marcus J. Pfeiffer. Geboten wurden ihnen verschiedene Stationen, unter anderem das Brandschutzmobil von Ralf Arnoldt und eben auch der neue Spieleanhänger.

Die Hüpfburg aus dem Spieleanhänger kam gut an. Quelle: E-Mail-MVD

Es handelt es sich dabei um einen geschlossenen Anhänger, in dem sich attraktive Sport- und Spielgeräte befinden. Das Equipment kann beispielsweise bei Festen, Zeltlagern oder Aktionstagen der Feuerwehren eingesetzt werden.

Sponsoren, Wehrführer und Jugendwarte bei der Übergabe

Auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises Prignitz waren im Anschluss an die Jugendveranstaltung der Perleberger Wehren neben der großen Feuerwehrhüpfburg zahlreiche weitere Spielmöglichkeiten aufgebaut, die der neue Spieleanhänger bietet. So konnte balanciert werden, ein großes Vier-mal-vier-gewinnt lockte und der Renner war natürlich der Feuerwehr-Unimog in Form eines Tretmobils.

An der Übergabe nahmen neben den Wehrführern und Jugendwarten der einzelnen Kommunen die Sponsoren teil, die die Anschaffung dieses Spieleanhängers ermöglicht haben. Rund 20 Sponsoren haben über Werbung auf dem Anhänger diesen finanziert.

Unterstützung für die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren

„Der Spielanhänger bedeutet jede Menge Spaß und Abwechslung und bereichert jede Veranstaltung“, sagt dazu Beate Mundt, Fachberaterin Öffentlichkeitsarbeit beim Kreisfeuerwehrverband Prignitz. Ausgeliehen wird der Spieleanhänger an die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis.

„Wir wollen damit die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern für unseren aktiven Dienst, aber auch für die Jugendfeuerwehren in unserem Kreis“, sagt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Holger Rohde. Locke man Kinder zum Stand der Feuerwehr bei einem Fest, komme man auch mit den Eltern ins Gespräch. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben bei der Anschaffung“.

Von Bernd Atzenroth