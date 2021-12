Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg - Perleberg: Fördermittel für Schollschule fallen weg – Stadt will in Vorleistung gehen

Eine hohe Fördersumme für die Außenanlage der Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg fiel weg. Nun will die Stadt für den ersten Bauabschnitt in Vorleistung gehen, um einen Verzug der Anbaueröffnung zu verhindern.