Perleberg

Annika A. (Name geändert) nahm auf viele Menschen in ihrem Leben Rücksicht. So auch auf ihre Affäre. Weil sie den Mann, den sie liebte, bei dessen Verhandlung vor dem Perleberger Amtsgericht im Sommer 2020 nicht in die Bredouille bringen wollte, machte die 47-Jährige aus Pritzwalk eine Falschaussage.

Ende Juni 2020 saß Annika A. noch als Zeugin im Zeugenstand. Schon dort wurde ihre Gefälligkeitsaussage als Lüge von der Neuruppiner Staatsanwaltschaft sowie vom Vorsitzenden Richter Karsten Sprigode entlarvt.

Gericht baute Brücken – Frau blieb bei Lüge

Damals hätte sie das Blatt noch zu ihren Gunsten wenden können. Das Gericht baute ihr damals Brücken, im Zeugenstand doch noch die Wahrheit zu erzählen. Die Ansinnen waren vergeblich. Darum musste die Prignitzerin nun auf der Anklagebank Platz nehmen und demselben Richter wie damals ein zweites Mal in die Augen blicken.

Die Stimme der Angeklagten klang weinerlich, Einsicht und Reue waren groß und zuletzt kullerten über ihre Wangen noch Tränen. Die Geschichte mit ihrem Ex nimmt die Frau auch in der Gegenwart noch erheblich mit.

Beziehung scheiterte trotzdem

Dabei liegt die Beziehung zwischen beiden schon seit Monaten auf dem Eis. Vor Gericht erzählte die Frau, warum sie damals trotz aller Belehrungen log und wie sie mit sich rang, im Zeugenstand doch noch die Wahrheit zu sagen. Damals, im Juni 2020, saß ihre Ex-Affäre wegen Straßenverkehrsgefährdung vor dem Amtsgericht.

Ihr gegenüber solle der Mann nach einer Party gedroht haben, vor einen Baum zu fahren, sollte sie sich von ihm trennen. Sie wollte ihn von der Fahrt noch abhalten, sagte Annika A. nun vor Gericht. Doch es geschah das Unvermeidliche: Der Mann stieg ins Auto – und fuhr vor einen Baum. Der Mann baute zu diesem Zeitpunkt noch auf seine Geliebte und darauf, dass sie ihn deckt, gab Annika A. dem Gericht noch einen tieferen Einblick.

Uneidliche Falschaussage für die Affäre

Als der Verhandlungstag für den Prignitzer gekommen war, tischte der Ex dem Perleberger Gericht eine abenteuerliche Geschichte auf, wie sein Auto im Frontalcrash vor dem Baum gelandet sei. Das Gericht zweifelte damals stark daran und hielt die Aussage des Mannes für unglaubwürdig, er sei seinem Auto hinterhergelaufen, während jemand anders hinter dem Steuer saß.

Annika A. bezeugte seine krude Geschichte jedoch, obwohl sie es besser wusste. Sie belog nicht nur die Polizei, sondern auch das Gericht. Ihre Ex-Affäre habe sie um diese Falschaussage gebeten, sagte sie nun als Angeklagte vor Gericht. Während der damaligen Sommer-Verhandlung habe er sie ständig ins Visier genommen. Seine signalisierte Hilflosigkeit machte Annika A. schließlich zur Lügnerin.

Am Ende zeigte der Ex sie als Stalkerin an

Mit der Falschaussage wurde die Beziehung zu ihm aber nicht besser, erklärte die Pritzwalkerin. Im Gegenteil: Sie erhielt nach eigenen Angaben weiterhin Schreiben mit Selbstmordankündigungen von ihm.

Zeit zur Klärung blieb ihr scheinbar nicht keine. Denn der Mann, so erzählte die Frau, habe den Spieß nun umgedreht, belästige sie nicht mehr, sondern erstattete sogar seinerseits Anzeige, weil er sich von ihr gestalkt fühlt. Auf der Anklagebank lag ein dicker Ordner, der weitere Einblicke in die komplizierte Affäre gab. Richter und Staatsanwalt aber winkten ab. Ihnen genügte das, was ihnen die Beschuldigte erzählte.

Gericht glaubte Reue – musste aber Strafe verhängen

Sie glaubten ihr die innerliche Zerrissenheit während der damaligen Aussage und ihre Reue. Das Gesetz sieht aber für den Tatbestand der uneidlichen Falschaussage eine Freiheitsstrafe eine Mindeststrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Letzten Endes trifft Annika A. die Strafe sehr hart.

Das Gericht verurteilte sie zur Zahlung von insgesamt 2700 Euro. Das sind für sie knapp drei Netto-Monatseinkommen. „Das ist schon das Allerunterste, was wir machen können“, reagierte Richter Karsten Sprigode auf die bestürzten Blicke der Frau.

Trostspendend war in diesem Zusammenhang nur, dass diese Verurteilung nicht im Führungszeugnis der Prignitzerin auftaucht und sie somit weiter als nicht vorbestraft gilt.

Von Susann Salzmann