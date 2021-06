Perleberg

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Reetzer Straße in Perleberg. Kurz vor 14 Uhr waren in der Höhe der Ortseinfahrt nach Perleberg ein Minivan und ein Lkw – ein Mercedes mit Kippauflieger – frontal zusammengestoßen. Dabei wurde eine Frau verletzt und in dem Pkw eingeklemmt. Die Perleberger Feuerwehr befreite sie aus dem Autowrack.

In dem Minivan der Marke Citroën oder Peugeot saßen auch zwei Kinder. Diese scheinen aber nach Angaben der Polizeidirektion Nord in Neuruppin nicht verletzt worden zu sein.

Straße mehrere Stunden gesperrt

Während des Unfalleinsatzes mussten Polizei und Feuerwehr die Reetzer Straße stundenlang komplett sperren. Nachdem sie die Verletzten aus dem Pkw befreit hatten, begannen die Einsatzkräfte kurz vor 16 Uhr den Lkw abzuschleppen, um die Straße möglichst bald wieder freigeben zu können.

Zur Unfallursache gab es laut Polizei bislang noch keine Informationen.

Von Bernd Atzenroth