Perleberg

Mehrere freilaufende Schafe sind am Freitagabend im Bereich der Bundesstraße 5 zwischen Perleberg und Düpow gesichtet worden. Die Polizei konnte den Tierhalter ermitteln. Bei der Kontrolle der Herde stellte sich heraus, dass ein Schaf verletzt war.

Am Sonnabend gegen 11.45 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn erneut zwei freilaufende Schafe. Diese befanden sich im Bereich der Perleberger Heinrich-Heine-Straße in Richtung Industriestraße an den dortigen Gleisen. Auch hier war eines der beiden Schafe verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Tierhalter kam erneut vor Ort und konnte die Schafe wieder zur Herde bringen. Woher die Verletzungen stammen, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Von MAZonline