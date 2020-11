Perleberg: Gedenken an Vertreibung der jüdischen Mitbürger

Perleberg/Wittenberge

„Diese Reichspogromnacht ist nicht irgendwo, sondern auch hier in Perleberg passiert“, sagt Annett Jura. Es ist eine Feststellung, die einen auch heute noch ins Mark treffen kann. Und auch treffen sollte.

Der dunkle Fleck in der Stadtgeschichte, auch in Perleberg

Die beschauliche Kreisstadt im Nordwesten Brandenburgs hat diesen dunklen Fleck in der Geschichte – wie so viele andere Orte in ganz Deutschland – aber auch in der näheren Umgebung. Hier wurden am 9. November 1938 Menschen aus niederen Beweggründen vertrieben und umgebracht – der Ausgangspunkt für das Menschheitsverbrechen, das man heute unter einem Begriff kennt: Holocaust.

In Perleberg stellt man sich diesem Ereignis, indem hier die Erinnerung daran hochgehalten wird. Immer zum Jahrestag trifft man sich an den vier Stolpersteinen in der Stadt, die an Bürger erinnern, die 1938 Opfer der Reichspogromnacht wurden. Es waren überhaupt die letzten vier jüdischen Bürger, die damals noch in der Stadt gelebt haben.

Am Stolperstein für Adolf Lewandowsky verlas Torsten Foelsch auch die Namen von gebürtigen Perlebergern, die schon nicht mehr in Stadt lebten, als sie ermordet oder ins KZ gebracht wurden. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Stolpersteine wurden geputzt und Menschen legten Rosen an ihnen nieder

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

Die Stolpersteine wurden geputzt und Menschen legten Rosen an ihnen nieder. So werden nicht nur die Taten konkret benannt, sondern die Opfer der Anonymität entrissen. „Sie hatten einen Namen“, sagt die Bürgermeisterin. Das genau ist der Sinn der Stolpersteine: den Opfern ihre Namen zurückzugeben.

Zum Gedenken gehört traditionell das rituelle Putzen der Stolpersteine. Quelle: Bernd Atzenroth

Treffpunkt war der Große Markt, von dem am 9. November 1938 mit einer Kundgebung der NSDAP das ganze Grauen ausging. Dabei wurde die Absicht verkündet, Perleberg judenfrei zu machen. 100 bis 150 Menschen machten danach Jagd auf die wenigen jüdischen Mitbürger, die es in der Stadt noch gab.

Im Haus Großer Markt 11 lebte damals Malwine Sternberg. Nazis schlitzten ihre Bettdecken und Matratzen auf und ließen Federn über den Großen Markt wirbeln. Ihr ganzes Mobiliar wurde zertrümmert. „Hier wohnte Malwine Sternberg. Sie war unschuldig“, sagte Annett Jura.

„Lasst mich doch raus! Was hab’ ich euch denn getan?”

Bei Margarete Franke in der Judenstraße, heute Parchimer Straße 17, zerstörte man zuerst die Toilette – man wusste, dass sie ein Blasenleiden hatte. Die Möbel wurden komplett zerhackt, alles auf die Straße geworfen.

Auch Adolf Lewandowsky wurde aus seinem Haus An der Mauer 7 vertrieben. An seinem Stolperstein erinnerte Torsten Foelsch aber auch an die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Perlebergs, die dann Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts weggezogen sind und woanders Opfer der Nationalsozialisten wurden. Foelsch verlas die Namen – und die Liste war lang. In Perleberg selbst aber gab es bereits Anfang der 1920er Jahre nur noch sieben jüdische Mitbürger; 1938 waren es noch vier – bis die Reichspogromnacht kam.

Markus Lang wurde während des Pogroms in die Stepenitz. Auch an ihn erinnert am Hohen Ende ein Stolperstein. Bürgermeisterin Annett Jura ud die gesamte Gruppe gedachte seiner. Quelle: Bernd Atzenroth

Der vierte von ihnen, Markus Lang, wurde aus seiner Wohnung Am Hohen Ende 4 geholt und in die eiskalte Stepenitz geworfen. Er soll gefleht haben: „Lasst mich doch raus! Was hab’ ich euch denn getan?”

Gedenken im ganzen Nordwesten Brandenburgs

Stolpersteine gibt es im ganzen Nordwesten Brandenburgs, in Neuruppin etwa vor der Villa Jacoby – heute MAZ-Verlagshaus, das dort diesmal Ausgangspunkt der Gedenkveranstaltung war. In Rheinsberg wiederum sind erst kürzlich Stolpersteine für die jüdischen Familien Leo und Hoffmann verlegt worden. Auch hier wurde des schrecklichen Ereignisses gedacht. In Wittstock gibt es ebenso Stolpersteine wie in Kyritz, wo sie an das Leben der letzten jüdischen Einwohner von Kyritz, den Kaufmann Theodor Calmon und dessen Tochter Henny Lucie, erinnern.

Auch in Bad Wilsnack ist die Setzung von vier Stolpersteinen geplant.

Pritzwalk hat keine Stolpersteine, es gibt auch kein Gedenken zur Reichspogromnacht. Wer nach Spuren der Erinnerung sucht, wird auf dem jüdischen Friedhof fündig, wo ein Gedenkstein an Hermann Calmon erinnert – der Pritzwalker starb im Konzentrationslager, sein eigentliches Grab befindet sich aber in Magdeburg.

In Wittenberge wurde an Johanna und Richard Lewy erinnert

Gedenken gab es auch in Wittenberge. Am Montag begrüßte Stadtarchivarin Carola Lembke rund zehn Mitarbeiter der Stadt Wittenberge und Stadtverordnete vor dem Haus in der Wittenberger Bahnstraße 47. „Die einst in diesem Haus wohnenden jüdischen Bürger Johanna und Richard Lewy stehen als Beispiel für alle Opfer des Holocaust”, sagte sie und erinnerte an die Reichspogromnacht.

Alle Gäste legten an den Steinen in Wittenberge eine gelbe Rose ab. Quelle: Jens Wegner

„ Richard und Johanna Lewy lernten sich in Wittenberge kennen. Im Jahr 1903 eröffneten sie ein Schuhwarengeschäft in der Bahnstraße 47”, sagte sie. Die Familie Lewy gehörte zunächst dem Perleberger Synagogenverband an. Ende 1921 gründete sie mit anderen Wittenberger Juden eine eigene jüdische Gemeinde. Bis 1927 übernahm Richard Lewy den Vorsitz. Ende der 1920er Jahre zogen Johanna und Richard Lewy nach Berlin.

Im Warschauer Ghetto den Tod gefunden

Dort lebten sie bis zu ihrer Deportation am 2. April 1942. Mit dem zwölften Osttransport wurden sie und weitere 1023 Juden aus Berlin und Frankfurt in das Warschauer Ghetto deportiert. Sie wurden auf der Deportationsliste als arbeitsfähig aufgelistet. Am 5. April 1942 erreichten sie das Ghetto und fanden dort den Tod.

2009 wurden ihnen vor ihrem Haus in Wittenberge Stolpersteine gesetzt. „Es gibt eine Gruppe junger Leute, die am vergangenen Wochenende alle Stolpersteine in Wittenberge geputzt haben”, würdigte Carola Lembke deren Engagement. Alle Gäste legten an den Steinen eine gelbe Rose ab.

Zwei Stolpersteine erinnern an das Schicksal von Martha Schlesinger und Hedwig Baumann. Quelle: Jens Wegner

Stephan Flade erinnerte für die Grünen-Fraktion der Wittenberger Stadtverordneten an die dramatischen Ereignisse in der Reichspogromnacht in Wittenberge. Auch hier wurden Möbel auf die Straße geschmissen und Juden blutig geschlagen. Auf dem jüdischen Friedhof wurden Grabsteine umgestoßen. Die Leute haben weggesehen.

„Es ist wichtig, dass es solche Gedenktage gibt“

„Allerdings hätte es damals auch sehr großen Mutes gebraucht, sich dem entgegenzustellen”, gab Flade zu bedenken. Danach verblasste das religiöse Leben in Wittenberge. „Es gibt keine Bewältigung der Geschichte, sondern nur die Erinnerung daran. Wir reden nicht über uns, sondern von uns”, sagte er und lobte die Projekte in der Oberschule Wittenberge, durch die damalige Geschehnisse permanent wach gehalten werden.

Auch in Perleberg hatte ein Schulprojekt am Gymnasium die intensive Auseinandersetzung mit den Ereignissen von 1938 befördert. Sonst waren allerdings mehr Schülerinnen und Schüler dabei – geschuldet ist das auch den Corona-Bedingungen. Dennoch gelang es wieder, die Texte für die in Perleberg traditionelle Veranstaltung vorzubereiten. „Es ist wichtig, dass es solche Gedenktage gibt“, sagte Bürgermeisterin Annett Jura, „zum einen, um daran zu erinnern, was passiert ist, zum anderen, um eine Wiederholung zu verhindern.“

Von Bernd Atzenroth