Perleberg: Geschenkeladen für die Adventszeit eröffnet

Perleberg

Es ist jetzt fast ein bisschen wie früher, als in dem Ladenlokal an der Bäckerstraße 6 in Perleberg tatsächlich noch ein Geschenkeladen war: Seit Donnerstag sind hier Gabriele Endler aus Berge mit ihren handgetöpferten Unikaten und Eveline Dahlenburg aus Perleberg mit ihren dekorativen Accessoires im Landhausstil ihr Ladengeschäft für die Adventszeit zu finden.

City-Initiative Perleberg unterstützt Händlerinnen

„Wir unterstützen so zwei Händlerinnen, die sonst auf den Weihnachtsmärkten stehen“, sagt dazu Jenny Porep, Vorsitzende der City-Initiative Perleberg, in der die Einzelhändler der Rolandstadt organisiert sind. Der erste Tag war sehr gut“, betonte Gabriele Endler am Freitag bei der offiziellen Eröffnung. Geöffnet ist der Laden jetzt donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Gabriele Endler und Eveline Dahlenburg hätten ihre schönen Produkte gerne auf den Weihnachtsmärkten in der Region angeboten. Das geht bekanntermaßen in diesem Jahr nicht. Und so werden sie nun bis zum Fest ihre Ware in dem Laden feilbieten, der eigentlich als Pop Up Laden für Existenzgründer gedacht ist. Sechs Monate soll sich dann jemand hier mit seiner Geschäftsidee ausprobieren können, in der Hoffnung, dass sich derjenige dann auch längerfristig in Perleberg mit seiner Geschäftsidee ansiedelt.

Noch kein passender Händler für den Pop Up laden gefunden

Doch wie Leerstandsmanager Jörg Knauer erklärte, ist bislang noch kein passendes Einzelhandelsangebot dafür gefunden worden, auch wenn es gerade offenbar vielversprechende Verhandlungen mit einem Hamburger Ehepaar gebe. Klar aber war, dass der Laden in der Weihnachtszeit noch leergestanden hätte.

Und so findet man hier jetzt die passende Weihnachtsdeko, und das auf jeden Fall bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 20. Dezember.

Glühwein-Buden „to go“

Die City-Initiative Perleberg hat sich aber noch viel mehr ausgedacht, um in der Weihnachtszeit die Innenstadt zu beleben. So wird es Aktionstage vor den Adventstagen geben, auf denen man auch Glühwein-Buden „to go“ findet – man soll sich dort nicht aufhalten, sondern nach Möglichkeit in Bewegung bleiben, so dass alles coronagerecht ist.

Eine Bude soll vor dem Roland-Kaffee stehen, so dass dieses einen Außer-Haus-verkauf machen kann. Vorstellung ist, dass die Innenstadt so zur Flaniermeile wird.

Von Bernd Atzenroth