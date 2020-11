Perleberg: Gewerkschafter sprachen mit Vion-Mitarbeitern

Quitzow

Kommt das Verbot von Werksverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie – oder eben doch nicht? Noch steht das nicht fest, weil es in der Koalition in Berlin weiterhin Diskussionen darüber gibt. Grund genug für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG), das Thema wieder mehr in die Öffentlichkeit zu rücken und insbesondere mit denen zu erörtern, die es bald betreffen könnte: den Mitarbeitern in den großen fleischverarbeitenden Betrieben.

Information auf polnisch und rumänisch

Einer davon ist Vion in Quitzow (Stadt Perleberg) – und genau dort hatten NGG-Vertreter am Mittwochnachmittag für zwei Stunden vor den Werkstoren einen Stand aufgebaut, um mehrsprachig über den aktuellen Sachstand informieren zu können. Es gab nicht nur Infomaterial auf polnisch und rumänisch, sondern es waren auch Berater dabei, die diese beiden Sprachen sprechen.

Mit der Resonanz auf das Angebot zeigte sich Thomas Bernhard, Referatsleiter Fleisch in der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG), sehr zufrieden.

Insgesamt etwa 200 Leute erreicht

Eigentlich diente die Veranstaltung in Quitzow vor allem der Information über das Thema Arbeitsvertrag. Von den 180 dazu mitgebrachten Flugblättern ist fast keins mehr übrig geblieben. „Insgesamt haben wir etwa 200 Leute erreicht“, sagt dazu Thomas Bernhard und ist darüber selbst noch überrascht.

Mehrsprachig konnte man sich am Gewerkschaftsstand informieren. Quelle: privat

Eine Erkenntnis dabei: In der Firma sei noch nicht ausreichend über das Thema informiert worden. Viele Mitarbeiter wüssten dazu etwas aus polnischen oder rumänischen Publikationen, hätten aber noch keine Detailkenntnis dazu gehabt.

Thema Wohnen war für die Beschäftigten wichtig

Eher überraschend war aber auch, dass es den Beschäftigten mit rumänischen und polnischen Wurzeln weniger um den Arbeitsvertrag ging als vielmehr um das Thema Wohnen. Denn sie kommen in Unterkünften unter, die ihnen bislang der Arbeitsverleiher zur Verfügung gestellt hat. Die Befürchtung ist nun wohl, dass man nach einem Ende der Leiharbeit ohne Wohnung dastehen könnte.

Doch immerhin haben die Gewerkschaftsvertreter in Erfahrung gebracht, dass sich Vion um eine Lösung dieser Problematik bemüht. „Vion wird wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation die Wohnungen übernehmen oder anderen Wohnraum zur Verfügung“, sagt Thomas Bernhard. Zumindest bemühe sich die Geschäftsführung derzeit offenbar darum.

Vion bemüht sich um Lösung der Problematik

Aus dem Vion-Betriebsrat habe es geheißen, dass man im Moment auf der Suche nach Wohnungen für Familien sei – für jene Arbeiter, die länger bleiben werden.

Die vielen und oft massiven Corona-Ausbrüche in fleischverarbeitenden Betrieben – etwa bei Tönnies oder anderen Vion-Betrieben – rückten die Arbeitsbedingungen vieler Werks- und Leiharbeiter in die öffentliche Wahrnehmung.

Verbot von Werksverträgen ist noch strittig

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) legte darauf einen Gesetzesentwurf vor, der die bisherige Form von Werksverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft verbieten sollte. Doch bei der CDU gibt es nun Bedenken gegen ein solches Verbot, so dass die Diskussion über das Gesetz noch läuft. Statt diesen Entwurf umzusetzen, bleibe die große Koalition weiterhin untätig, heißt es von Seiten der NGG.

Auch wenn er Hinweise hat, dass sich beide Seiten wieder einander annähern, ist sich Thomas Bernhard nicht sicher, ob das Gesetz noch so rechtzeitig den Bundestag passiert, dass es auch schon zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten kann. Allerdings könnte er auch damit leben, dass die Regelung etwas später in Kraft tritt, wenn nur Leiharbeit in der Fleischindustrie per Verbot endgültig vom Tisch ist.

