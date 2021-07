Groß Buchholz

Es waren großartige Neuigkeiten, die Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura am Donnerstag verkünden konnte: Der Fördermittelbescheid für das Dorfgemeinschaftshaus im Perleberger Ortsteil Groß Buchholz ist angekommen. Das Großprojekt kann somit endlich umgesetzt werden. Dafür soll ein alter Kornspeicher umgebaut und saniert werden, den die Stadt im Vorfeld kaufte. Bereits im November 2022 soll der Umbau abgeschlossen sein. 415 672,08 Euro bekommt Perleberg in Form einer Förderung für die Umsetzung zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 773 161 Euro.

Alter Kornspeicher in Groß Buchholz wird zum Dorfgemeinschaftshaus

Ebenfalls im Projekt enthalten ist ein neuer Standort für die freiwillige Feuerwehr des Ortes. Ein Anbau an den alten Speicher soll zukünftig Platz für das Fahrzeug der Groß Buchholzer Wehr bieten und als Garage dienen. Im Innern erhalten die Ehrenamtler eine neue Umkleide.

Das aktuelle Gerätehaus sei langsam nicht nur in die Jahre gekommen, sondern laut Ortswehrführer Joachim Jahrow mittlerweile sogar eine Zumutung: „Wir haben kaum Platz, wenn wir unsere Dienstabende veranstalten und auch so macht es langsam keinen Spaß mehr“, sagte er. „Außerdem bekommen wir bald ein anderes Fahrzeug und das würde nicht in unser Gerätehaus passen.“

Dieser alte Kornspeicher soll umgebaut und saniert werden. Quelle: Julia Redepenning

Aus Joachim Jahrows Sicht wurde es höchste Zeit, dass an dieser Stelle nachgebessert wird. „Vielleicht ist das neue Feuerwehrhaus dann auch ein kleiner Anreiz, bei uns mitzumachen“, sagte er. Diese Meinung teilte auch Ortsvorsteherin Nadja Schwark. „Wir haben sehr lange dafür gekämpft, dass wir endlich ein eigenes Dorfgemeinschaftshaus bekommen“, sagte sie. Denn die Groß Buchholzer seien laut ihrer Aussage ein sehr aktives Dorf mit vielen Vereinen. „Wir haben einen Männerclub und auch einen Weiberclub“, zählte die Ortsvorsteherin als Beispiele auf, „und unsere Bewohner treffen sich sehr gerne.“

Feuerwehr zieht mit ein und erhält eine neue Garage

Jedoch waren solche Treffen oder Veranstaltungen stets mit Improvisation verbunden. „Wir mussten immer auf die Feuerwehr oder das Sportlerhaus ausweichen und auf Dauer ist das einfach keine Lösung mehr“, betonte Nadja Schwark. Damit könnte, sofern das Bauvorhaben im Zeitplan umgesetzt werden kann, im nächsten Jahr Schluss sein. Bereits im November 2022 sollen der Anbau stehen sowie der Umbau und die Sanierung abgeschlossen sein. So zumindest war es von Perlebergs Bauamtsleiter Hagen Boddin zu erfahren: „Wir beabsichtigen Mitte oder Ende August mit den notwendigen Ausschreibungen zu beginnen,“ sagte er, „und wollen dann im Oktober oder November mit den Arbeiten beginnen.“

Der alte Kornspeicher bietet viel Platz und besitzt sogar eine zweite Etage. Quelle: Julia Redepenning

Zuerst soll der alte Anbau abgerissen werden. Dort wird die neue Garage der Feuerwehr entstehen. Im Vorfeld gab es noch andere Orte, die für ein Dorfgemeinschaftshaus im Gespräch waren – etwa das Sportlerheim oder die alte Gaststätte im Ort. Am Ende fiel die Wahl jedoch auf den alten Kornspeicher, der sich unmittelbar hinter dem neugebauten Spielplatz in zentraler Lage befindet. Über die Wahl schienen alle Beteiligten zufrieden. „Wir haben hier nicht nur sehr viel Platz“, betonte Joachim Jahrow, der schon konkrete Vorstellungen von der Innenausstattung hat, „sondern es wäre auch schade, so ein Gebäude verfallen zu lassen.“

Dem konnte Bürgermeisterin Annett Jura nur zustimmen. „Ich denke, wir haben hier eine gute Entscheidung getroffen“, sagte sie. Große Unterstützung bei den Vorbereitungen der Anträge und alle anderen Arbeiten erhielt die Stadt Perleberg von den Mitgliedern des ansässigen Dorfvereins.

Von Julia Redepenning