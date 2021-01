Perleberg: Großer Markt 10 mit neuer Hülle

Perleberg

So soll das Haus einmal aussehen – das Gebäude Großer Markt 10 in Perleberg ist neuerdings verhüllt, und das ist weniger ein Spätwerk im Stile Christos noch ein Zeichen dafür, dass hier bereits gebaut wird. Die Folie sei nur temporär angebracht worden, sagt dazu Perlebergs Bauamtsleiter Hagen Boddin. Man solle sehen können, was hier geplant sei. Denn das Gebäude soll nicht nur auf Vordermann gebracht, sondern ein neues kulturelles Zentrum mitten in der Stadt werden. Kosten: 5,7 Millionen Euro für Planung und Bau, inklusive 1,3 Millionen Euro Eigenanteil der Stadt.

Die derzeit heruntergekommene Fassade des seit einem Jahrzehnt leerstehenden Vorderhauses trägt nun also vorerst ab dem ersten Stockwerk ein freundlicheres Gesicht in Grautönen.

Kontroverse Diskussion über die Dachgauben

Die geplante neue Optik zum Großen Markt hin bietet aber derzeit auch noch Stoff für kontroverse Diskussionen – so in der Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2020, als der Sinn und Zweck der geplanten Dachgauben kritisch hinterfragt wurde. Die Entwurfsplanung wurde zwar gebilligt – allerdings mit der Maßgabe, dass die Gestaltung der Dachlandschaft im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr abschließend beraten wird.

Noch kann man es sich nicht vorstellen: Im Haus Großer Markt 10, hier noch unverhüllt, werden bald die Stadtinformation und die Stadtbibliothek untergebracht sein. Quelle: Bernd Atzenroth

Deshalb wird diese Gestaltung noch einmal Thema im Perleberger Stadtentwicklungsausschuss werden, der am Dienstag, 19. Januar, tagt. „Die Diskussion geht dann weiter“, sagt Hagen Boddin.

Altes Kino wird zum Veranstaltungssaal

Die Stadt hatte das Haus Großer Markt 10 im Jahr 2017 erworben. Das Gelände umfasst dabei nicht nur das Gebäude zum Großen Markt hin, sondern auch das dahinter liegende alte Kino, das bis zur Schuhstraße reicht. Während dieses künftig ein Veranstaltungssaal für 100 Personen werden soll, werden nach dem Umbau im vorderen Trakt die Stadtinformation und die Stadtbibliothek einziehen.

Beide Gebäude mussten zunächst gesichert und ein dazwischen liegender Bau abgerissen werden. Er wird durch ein neues, lichtdurchflutetes zweigeschossiges Foyer mit Sanitär- und Lagerräumen ersetzt.

Stadtbibliothek künftig barrierefrei erreichbar

Gebaut werden soll nun nach den Plänen des Berliner Architekturbüros Scheidt Kasprusch. Es hatte vor gut einem Jahr den Architektenwettbewerb zur Gestaltung des Gebäudes Großer Markt 10 gewonnen.

Hermann Scheidt (3.v.l.) hat den Archtitektenwettbewerb für die Umgestaltung des Gebäudes Großer Markt 10 gewonnen. Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura gratuliert. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Pläne waren mehrfach den gewählten Vertretern der Stadt vorgestellt worden. Norbert Hollemann von der Big Städtebau, dem städtischen Sanierungsträger, hatte im November 2020 erklärt, dass. die Bibliothek am neuen Ort barrierefrei erreichbar sein soll. Das ist sie derzeit nicht; zudem sei der jetzige Standort angemietet und in nicht so gutem Zustand. Im Dachgeschoss soll eine Kinderbibliothek eingerichtet werden.

Anträge für Fördermittel werden eingereicht

Im Erdgeschoss soll sich nach Fertigstellung die Stadtinformation befinden. Geschaffen wird ein barrierefreier Durchgang zum Foyer. Von dort wird man ebenerdig in den Saal kommen. Dieser wird auf das Höhenniveau der Schuhstraße gebracht, die niedriger liegt als der Große Markt. Auch die Fassade zur Schuhstraße hin soll saniert werden.

Es gibt im übertragenen Sinne noch eine zweite Baustelle: die Frage der Ausfinanzierung. „Es fehlen im Moment noch die Fördermittel“, erklärt Hagen Boddin, „wir sind im Moment dabei, die Beantragung einzureichen.“

Von Bernd Atzenroth