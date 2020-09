Perleberg

In den frühen Morgenstunden wurden in der Perleberger Wollweberstraße dutzende Einsatzfahrzeuge der Polizei gesichtet. Laut Aussagen eines Zeugen waren mehrere Hundertschaften und die Kriminalpolizei vor Ort.

Razzia in der Wollweberstraße in Perleberg. Quelle: privat

Die Pressestelle der Polizei in Neuruppin darf zum Einsatz keine Angaben machen und verweist an die zuständige Pressestelle des Polizeipräsidiums in Potsdam. Hier können die Mitarbeiter auf Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Aussagen geben. Sie bestätigen aber den Einsatz in der Prignitzer Kreisstadt.

„Wir sind in Perleberg für eine andere Polizei tätig geworden“, heißt es von Seiten des Polizeipräsidiums. Die genauen Hintergründe werden heute gegen 12 Uhr veröffentlicht. Wir informieren.

Von Julia Redepenning