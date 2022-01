Perleberg: Großzügige Spende fürs Kreiskrankenhaus Prignitz

Perleberg

Einer guten Idee folgt eine gute Idee: Das Kreiskrankenhaus Prignitz hat sich zu Weihnachten eine besondere Überraschung für die Mitarbeiter einfallen lassen und nun eine großzügige Spende dafür erhalten. Dietmar Vollert hatte nämlich erfahren, dass es Pizza für die Angestellten geben soll und sich spontan bereit erklärt, die Aktion finanziell zu unterstützen.

Perleberg: Pizza zu Weihnachten für die Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Prignitz

1000 Euro spendete der Perleberger im Namen seiner Steuerkanzlei Vollert und Krüger daraufhin und übergab Krankenhaus-Geschäftsführer Karsten Krüger jetzt einen symbolischen Scheck über diese Summe. Das habe er sehr gerne gemacht und besonders in Anerkennung der Berufsgruppen, die diese Anerkennung im besonderen Maße auch verdient hätten. „Ihre Arbeit wird ja nicht immer gewürdigt“, sagte Vollert zu seiner Motivation.

Eine Geste, über die sich Karsten Krüger sehr freute. „Uns hilft jede Unterstützung und mit dieser Spende werden wir kräftig unterstützt“, sagte Krüger und bedankte sich bei Dietmar Vollert für dessen Beitrag. Es sei besonders schön zu erfahren, dass es Menschen gibt, die wahrnehmen, was das Krankenhaus an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag leiste.

Natürlich fiel auch die Reaktion aus der Belegschaft positiv aus, die am ersten Weihnachtstag in den Kliniken des Krankenhauses und in den unternehmenseigenen Seniorenpflegezentren in Perleberg und Wittenberge Dienst hatten. Von 11 bis 19 Uhr standen René Günther und Matthias Kern am 25. Dezember mit ihrem Pizza-Truck auf dem Gelände des Krankenhauses und hatten von früh bis spät alle Hände voll zu tun.

Perleberg: Die Steuerberater Vollert und Krüger spenden 1000 Euro an das Krankenhaus Prignitz

Mehr als 300 Pizzen gingen am Ende über den Tresen und machten die Mitarbeiter der Früh- und Spätdienste satt. Als klare Favoriten stellten sich die Variationen Salami und Hawaii heraus, erzählte René Günther. Als Nachtisch gab es noch Schokoladenweihnachtsmänner obendrauf.

Die Geschäftsleitung des Kreiskrankenhauses überlegt sich jedes Jahr zu den Feiertagen eine besondere Aktion, um nicht zuletzt die Belastung im Gesundheitswesen zu würdigen. Karsten Krüger erinnerte daran, dass das Haus seit fast zwei Jahren mit der Herausforderung der Pandemie zu kämpfen habe.

Ergänzend laufen seit einem Jahr Impfaktionen, die von den Mitarbeitern neben deren eigentlichen Aufgaben mitgetragen werden. Rund 700 Personen wurden vor Weihnachten in acht Prignitzer Kirchen immunisiert, mehr als 400 am Mittwoch dieser Woche im Ärztehaus – eine neue Bestmarke. Das seien an einem Tag so viele wie nie zuvor gewesen, berichtete Karsten Krüger.

Von Stephanie Fedders