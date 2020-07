Perleberg: Häuser an der Wollweberstraße sehen bald wieder schön aus

Perleberg

Da tut sich was in Perlebergs Wollweberstraße: An den Gebäuden mit der Hausnummer 14 und 15 wird schon seit Jahresbeginn gebaut. Und mittlerweile ist hinter den Baugerüsten bereits erkennbar, wie schön die alten Häuser wieder sein werden. Auf der Hauswand der Nummer, die in einem Rotton gehalten ist, wurde gerade ein alter historischer Schriftzug aufgetragen, während die Hausnummer 14 sich beriets als schickes Fachwerkhaus entpuppt.

Damit nicht genug: Auch das dritte, zur Sicherung anstehende Gebäude – die Wollweberstraße 11 direkt gegenüber vom Kino – wird jetzt in Angriff genommen.

Anzeige

Drei denkmalgeschützte Gebäude am Nicolaiviertel

Alle drei genannten Gebäude gehören zum Perleberger Nicolaiviertel, dem letzten Altstadtviertel der Rolandstadt, in dem die Straßen noch nicht alle fertig saniert sind – was aber im Moment auch gerade gemacht wird.

Weitere MAZ+ Artikel

Es handelt sich bei allen drei Gebäuden um denkmalgeschützte Bausubstanz, die trotz ihres schlechten Zustandes unbedingt für das Stadtbild erhalten werden sollte.

Ein historischer Schriftzug ist bereits auf der Hauswand der Wollweberstraße 15 in Perleberg aufgebracht. Quelle: Bernd Atzenroth

Einfach war dies nicht, wie jüngst am Rande eines anderen Termins Bürgermeisterin Annett Jura erwähnte. Offenbar musste die ein oder andere Wand vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Bauherr ist in beiden Fällen die Stadt, Auftraggeber die BIG Städtebau, der Sanierungsträger in der Altstadt.

Häuser sollen nach der Sicherung weiterverkauft werden

Annett Jura fühlt sich aber schon jetzt in der Entscheidung bestätigt, dass die Stadt die drei Gebäude erworben hat, um sie sichern zu können. Wenn dies geschehen ist, sollen die Häuser weiterverkauft werden. Erste Interessenten gibt es wohl schon.

Finanziert wird die Sanierung der Häuser 14 und 15 aus dem Programm „Sicherung, Sanierung und Erwerb SSE, Handlungsfeld B 4“ mit 100 Prozent Anteil von Bund und Land. Die Kommune hat also keine eigenen Kosten.

Ein schönes fachwerkhaus kommt in der Wollweberstraße 14 in Perlberg nach der Sicherungsmaßnahme zum Vorschein. Quelle: Bernd Atzenroth

Das Vorhaben wird vom städtischen Sanierungsträger BIG Städtebau umgesetzt. Seit dem 27. Januar wird jetzt an dieser Stelle gebaut und die Bauzeit war damals mit sieben Monaten veranschlagt worden.

Mit der Planung war bei der Wollweberstraße 14 und 15 das Architekturbüro Magolz in Wittenberge beauftragt worden. Die Bauausführung übernahmen ausschließlich Prignitzer Firmen.

Die Gesamtkosten für Bau und Planung betragen bei der Wollweberstraße 14 und 15 nach Angaben der Stadt 404 000 Euro.

In der Wollweberstraße 11 geht es jetzt los

Bei der Wollweberstraße 11 werden die erwarteten Baukosten höher sein – nach einer vorläufigen Kostenschätzung vom Jahresbeginn wurden 577 000 Euro veranschlagt. Planer ist das Architektur & Ingenieurbüro Stilplan aus Ludwigslust.

Das Haus Wollweberstraße 11 in Perleberg harrt noch der Sanierung. Aber auch hier geht es jetzt los. Quelle: Bernd Atzenroth

Von Bernd Atzenroth