Perleberg

Es ist ein stadtbildprägendes Gebäude an einer exponierten Stelle, doch es muss jetzt gesichert werden, bevor es irgendwann in sich zusammenfällt: Das Haus Wollweberstraße 11 in Perleberg an der Ecke Uferstraße/Wollweberstraße direkt gegenüber dem Kino ist schon seit zwei Monaten komplett eingerüstet und mit Planen verhängt – die sehr umfängliche Sicherung des mehrgeschossigen Gebäudes hat begonnen.

Wie viel daran zu tun ist, zeigt sich nun drastisch: „Der seitliche Anbau ist völlig marode, den konnte man gar nicht begehen“, sagte dazu Perlebergs Bauamtsleiter Hagen Boddin. Wer einmal ums Haus herum geht, kann sich davon an der Hinterseite überzeugen: Es ist jetzt nur noch ein Skelett des Hauses zu sehen. Die Gefache sind raus, das Dach ist abgenommen, und jetzt muss das ganze schöne Gebäude von unten nach oben wieder aufgebaut werden.

Auf der Rückseite ist zu sehen, wie sehr an die Substanz des Hauses gegangen werden muss, um es zu sichern. Quelle: Bernd Atzenroth

Unbedingt für das Stadtbild erhalten

Aber Hagen Boddin ist sich sehr sicher, dass sich der Aufwand lohnen wird: „Es ist ein tolles Haus und stadtbildprägend“, sagt er. Und es ist das dritte Gebäude nach der Wollweberstraße 14 und 15, bei dem die Stadt jetzt hier am Nordrand des Nicolaiviertels als Bauherrin selbst den Sanierungsschritt geht. Planer ist das Architektur & Ingenieurbüro Stilplan aus Ludwigslust.

Es handelt sich bei allen drei Gebäuden um denkmalgeschützte Bausubstanz, die trotz ihres schlechten Zustandes unbedingt für das Stadtbild erhalten werden sollte. Einher geht die Gebäudesicherung damit, dass im historischen Nicolaiviertel jetzt Straßen und Wege bald fertig saniert sind – es war das letzte Altstadtviertel, in dem dies noch nicht geschehen ist. Die Häuser 14 und 15 wurden nach der Außenhüllensanierung zum Verkauf angeboten – die Innensanierung sollten dann die neuen Eigentümer übernehmen.

Aktuelle Kostenschätzung: 725 000 Euro

Die Sanierung des Hauses Wollweberstraße 11 wird finanziell gefördert. „Toll, dass wir Mittel vom Land und vom Bund kriegen“, findet Hagen Boddin. Das ist allein der schieren Sanierungssumme wegen wichtig. Die aktuelle Kostenschätzung für die Brutto-Bausumme beträgt 725 000 Euro. Das ist aber etwas niedriger, als noch zu Beginn der Arbeiten Ende Februar/Anfang März geschätzt.

Tino Rawald vom städtischen Sanierungsträger Big Städtebau, erklärte, dass das Dach abgetragen werden musste, schon allein um das Gebäude zu entlasten. Nun also läuft der Abbruch innen auf Hochtouren.

Die Sicherung des Hauses Wollweberstraße 11 in Perleberg ist in vollem Gange. Quelle: Bernd Atzenroth

„Primär ist erstmal die Rückfassade dran. Aber auch am Giebel zur Uferstraßenseite wird gearbeitet“, erklärt Tino Rawald weiter. Aber der Schwerpunkt der Arbeiten liege erstmal an der Hinterseite.

Alles soll bis Ende des Jahres fertig werden

Es solle eine nachhaltige Sicherungsmaßnahme sein. „Ziel ist es, bis Ende des Jahres fertig zu werden. Das ist auch im Bereich des Machbaren“, ist sich Tino Rawald sicher, „wir haben schon Erfahrung mit vergleichbaren Objekten.“

„Es schleppt sich am Anfang“, gibt Rawald zu. Kein Wunder, denn gerade zu Beginn der Arbeiten stehen besonders grundlegende Sicherungsmaßnahmen an. Doch es werde Schritt für Schritt besser werden und schneller gehen, je mehr Stabilität drin ist.

Von Bernd Atzenroth