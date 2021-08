In der Nacht zu Samstag hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Perleberg Glück im Unglück. Gegen halb drei bemerkte eine 60 Jahre alte Frau eine starke Rauchentwicklung aus dem Stromkasten und informierte die Feuerwehr. Die Frau, ihr Stiefsohn und auch die Nachbarfamilie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Haus brannte jedoch völlig aus. Der Schaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.