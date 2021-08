Perleberg: Hinrich Horstkotte inszeniert Abschlussgala der Lotte-Lehmann-Akademie

Perleberg

Es ist ja so viel mehr als nur zu singen: Regelrechte Multitasking-Talente müssen die jungen Sängerinnen und Sänger sein, die jetzt an der Lotte-Lehmann-Akademie in Perleberg teilnehmen. Hinrich Horstkotte weiß das genau: „Was man hier feststellen kann: Zum Sängerdasein gehört mehr als nur auf die Hochschule zu gehen.“

Regisseur mit Erfahrung im In- und Ausland

Seine Erfahrung als Opernregisseur ist für die Teilnehmer der Lotte-Lehmann-Akademie dabei Gold wert. Erstmals ist er bei der Lotte-Lehmann-Akademie dabei; der künstlerische Leiter Angelo Raciti hat den renommierten Regisseur dafür gewonnen, die Abschlussgala am Freitag, 27. August, in Szene zu setzen.

Horstkotte hat in über 70 Produktionen für Oper, Schauspiel und Puppentheater Regie geführt. Er arbeitete unter anderem an der Staatsoper in Berlin und auch an vielen anderen deutschen Bühnen, so auch schon in Rheinsberg, aber auch im Ausland, etwa in Taipeh, Aarhus, Wien und Salzburg.

Sänger können sich in der Lotte-Lehmann-Akademie entwickeln

Nun also Perleberg. Er macht deutlich, dass es bei dieser Aufführung nicht um ihn geht, sondern „darum, dass die Sänger möglichst davon profitieren“. Es gehe darum, dem Sänger einen Leitfaden im Sinne von Methode mitzugeben und das Handwerk, um auch in ungünstigen Situationen für ihre Arbeit ihre Leistung abrufen zu können.

Ob Aussprache, Intonation, Textinterpretation, Gestik und Mimik – was am Schluss spielerisch leicht wirken soll, ist nur in harter Arbeit bis ins letzte Detail zu erreichen.

Horstkotte kann genau einschätzen, wie sich die jungen Leute entwickeln. Wichtig ist ihm der verantwortungsvolle Umgang mit den Talenten. Das heißt auch schon einmal, jemandem Angst vor einer Szene zu nehmen oder diejenigen nicht bloßzustellen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind.

„Auch in normaler Probearbeit hat jeder ein anderes Timing“, weiß er. Dass alle bereits stimmlich auf einem hohen Niveau sind, ist das eine. Mancher aber kann dies auch sofort gut präsentieren, während andere länger dafür brauchen.

Vorbereitung Abschlussgala in Perlebergs Kirche

Die Erfahrung lehrt, dass sich das auch zur Gala hin umdrehen kann. „Manchmal sind dann die Spätblüher viel besser.“ Mal schauen, wie es diesmal ist. Fortschritte bekommt er jedenfalls sofort mit: „Ich habe heute schon im Vergleich zu gestern gemerkt: Der eine Tag dazwischen hat schon viel ausgemacht.“

Der Vorteil der Akademie: „Das hier ist ein wirklich geschützter Raum. Die Sänger werden sehr breit aufgestellt unterwiesen.“ Wichtig sind Teamfähigkeit und auch ein Stück weit Flexibilität. Und die Anforderungen sind hoch: „Sie müssen ein sehr hohes Pensum an Arbeit leisten mit unterschiedlichen Programmen bei den Konzerten.“ Altersbedingt haben die Sängerinnen und Sänger ja überwiegend noch kein großes Repertoire, aus dem sie schöpfen können.

Hinrich Horstkotte spricht mit einem Sängerduo und einer Pianistin über die Interpretation einer Arie. Quelle: Bernd Atzenroth

Wenigstens für die Proben geht es dabei auf die Bühne im Saal des Hotels „Deutscher Kaiser“. „Das ist ja ein toller Saal, aber leider ist es wegen Corona nicht möglich, ihn zu bespielen.“ Darum verlagert sich wie schon im Vorjahr die Abschlussgala in die Jacobikirche. Aber selbst hier ist die Zahl der Teilnehmer, die gemeinsam auf der Bühne stehen und singen können, begrenzt. „Das größte Ensemble, das wir haben, sind sechs Leute“, sagt Horstkotte.

Oper und Theater in Zeiten von Corona

Corona liegt immer noch wie ein Schatten über allem. Ein junger Sänger konnte nicht anreisen, weil er positiv getestet worden war. Aber die Zukunftsaussichten der gesamten Branche haben sich verdüstert. Horstkotte rechnet mit massiven Etatkürzungen in den Theatern. „Da ist es umso wichtiger, dass Institutionen wie diese gehalten werden“, betont er die Bedeutung der Akademie gerade in dieser Zeit. „Die internationale Ausstrahlung von Deutschland ist die einer Kulturnation.“ Nicht immer begreife die Politik das, auch nicht, dass Theater Bildungseinrichtungen seien.

Bei der Gala soll der Spielort Kirche in die Darbietung aufgenommen werden, etwa bei einer Szene aus der Oper Faust von Charles Gounod sowie eine aus Manon von Jules Massenet. Ein Höhepunkt könnte die Szene aus Maria Stuarda von Donizetti werden, wenn zwei stimmgewaltige kroatische Sängerinnen das Zusammentreffen der beiden Königinnen Elisabeth und Maria Stuart singen. Zur Aufführung kommen auch Duette aus den Verdi-Opern Falstaff und Macbeth sowie Auszüge aus Mozarts Figaro.

Von Bernd Atzenroth