Perleberg

Einen guten Start legte das Impfzentrum in Perleberg am Dienstag hin: Am ersten Tag gab es an der ersten Impfbahn gleich viel zu tun – alle 96 Termine waren für diesen Tag im Vorab vergeben, und das hatte nach Eröffnung der Voranmeldungsphase nur einen halben Tag gedauert. Bis einschließlich Montag sind bereits alle Termine vergeben.

Dabei hat man in Perleberg Glück gehabt. Denn hier wird erstmal der Impfstoff BionTech benutzt – hätte man zum Auftakt AstraZeneca verimpfen wollen, dann hätte man gleich zum Auftakt ein massives Problem bekommen. So aber konnte man loslegen, und die Menschen, die einen Impftermin hatten, waren darüber meist sehr glücklich. Gisela Berg aus Perleberg etwa. „Das ist doch gut“, meinte die 88-Jährige zur Eröffnung des Impfzentrums. Zur Impfung selbst sagte sie: „Hauptsache, das hilft und dass ich gesund bleibe.“

Nach AstraZeneca-Stopp: Nonnemacher sagte kurzfristig ab

Der AstraZeneca-Stopp hatte dennoch Auswirkungen auf die offizielle Eröffnung. Denn Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher musste kurzfristig absagen, da jetzt Vieles anders organisiert werden muss und die Krisenstäbe tagen.

So oblag es den Vertretern des Landkreises und des DRK, dem neuen Zentrum seinen Segen zu geben. Marcus Bethmann, der im Auftrag des Landkreises den Aufbau des Impfzentrums in der Perleberger Rolandhalle organisiert hatte, übergab den symbolischen Schlüssel zur Einrichtung an Johannes Neumann vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Das DRK wird die Anlage betreiben, und Neumann übernimmt dabei die Leitung.

Bislang keine Auswirkungen auf Impfzentrum Perleberg

Landrat Torsten Uhe legt Wert auf die Feststellung, dass es sich um ein Impfzentrum des Landes handelt. Im Gegensatz zu den ersten elf Impfzentren spielt der Kreis hier aber insofern eine tragende Rolle, als er neben der Organisation des Aufbaus auch die Dienstplanung übernommen hat – eine Aufgabe, die für die anderen Zentren die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) wahrnimmt. Nach einem ähnlichen Modell soll in zwei bis drei Wochen auch im Havelland ein Impfzentrum eröffnet werden.

Ob sich übrigens die AstraZeneca-Krise nicht noch indirekt auch auf Perleberg auswirken kann, ließ sich am Dienstag nicht sagen. „Aktuell gibt es dazu keine Aussage“, sagte Neumann, „bisher sind wir bis einschließlich Ostern dahingehend aufgestellt.“

Von Bernd Atzenroth