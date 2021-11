Perleberg

Fannoush Motazedian hat nicht lange überlegt, als das Team für die erste Impfaktion am Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg zusammengestellt wurde. Sie bot ihre Hilfe an und tauschte für einen Tag die Abteilung Radiologie gegen einen der Plätze im umgebauten Veranstaltungsraum des Ärztehauses.

Die ersten Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg arbeiten am Kreiskrankenhaus Prignitz

Das war am vergangenen Mittwoch. Nur wenige Tage zuvor hatte die 29-Jährige an gleicher Stelle neben ihrem Kollegen Justus Reisenbüchler gesessen. Auch das war ein wichtiger Anlass, denn die beiden gehören zur ersten Generation der Studenten an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) mit Sitz in Neuruppin und haben jetzt im Kreiskrankenhaus einen Arbeitgeber gefunden.

Fannoush Motazedian im Einsatz bei der ersten Impfaktion des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg. Quelle: Stephanie Fedders

Es ist das erfreuliche Ergebnis einer Kooperation zwischen der MHB und dem Haus in Perleberg, die im September 2016 unterzeichnet wurde. Die Klinik unterstützt den Mediziner-Nachwuchs und übernimmt einen Teil der Gebühren. Im Gegenzug verpflichten sich die Studenten, für mindestens fünf Jahre in der Kreisstadt zu arbeiten.

„Damit starten die jungen Leute im ländlichen Raum ins Berufsleben“, sagt Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer Karsten Krüger, der sich freut, dass diese Strategie aufgeht und jetzt in die Tat umgesetzt wird. Fannoush Motazedian und Justus Reisenbüchler werden ihre Facharztausbildung in Perleberg machen und sind in der Radiologie beziehungsweise auf der Kinderstation im Dienst.

Das Krankenhaus in Perleberg unterstützt den Ärztenachwuchs der MHB mit Stipendien

Dass die Prignitz einmal einen wichtigen Platz in ihrer Biografie einnehmen wird, das war so nicht abzusehen. „Die Entscheidung für Perleberg war Zufall“, gibt Justus Reisenbüchler zu, der an der Westküste Schleswig-Holsteins aufgewachsen ist. „Ich bin aber im Nachhinein extrem glücklich, dass es so gekommen ist“, sagt der 28-Jährige, der die Atmosphäre am Kreiskrankenhaus lobt.

Kümmern um die Kleinsten: Justus Reisenbüchler arbeitet auf der Kinderstation des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg. Quelle: KKH Prignitz

Obwohl er als Student an verschiedenen Kliniken und somit Kooperationspartnern der MHB lernen konnte, habe er jedes Semester Kontakt zum Kreiskrankenhaus gehabt. „Man hat das Gefühl, hier wird investiert und es geht nach vorne“, erzählt Reisenbüchler und lobt die Atmosphäre.

Gut aufgehoben fühlt sich auch Fannoush Motazedian im Haus an der Dobberziner Straße. Als die junge Frau, die im Iran geboren und aufgewachsen ist, vor der Wahl der Klinik stand, „habe sich Perleberg sehr nett präsentiert“. Es gehe sehr familiär zu und man könne dank der kurzen Wege engen Kontakt zu den Chefärzten halten, die auch immer ein offenes Ohr haben.

Das Krankenhaus in Perleberg unterstützt aktuell fünf Studenten der MHB Neuruppin

Von gegenseitiger Wertschätzung spricht auch Karsten Krüger. „Schön, dass es so geklappt hat“, sagt der Chef und bestätigt den beiden, dass sie sehr gut bei allen ankommen: „Das wird ihnen der eine oder andere Patient auch zurückgeben.“

Aktuell fördert das Kreiskrankenhaus Prignitz fünf angehende Ärzte mit einem Stipendium, die an der MHB studieren. Das Interesse sei im Laufe der vergangenen Jahre stetig gewachsen. In der Personalabteilung mache sich das durch entsprechende Anfragen bemerkbar. Allerdings schaffen es nicht alle Interessierten durch das Auswahlverfahren der Universität.

Dass sich die Hochschule aus der Fontanestadt ebenfalls im Laufe der Jahre einen Namen gemacht hat, belegen Fakten, die die Entwicklung seit 2015 dokumentieren. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Mitarbeiter von 28 auf 275, die Zahl der Professoren von 10 auf 45 und die Zahl der Studierenden von 72 auf mittlerweile 580. 404 entschieden sich für die allgemeine Medizin, 176 für die Fachrichtung Psychologie.

Der Mediziner-Nachwuchs hilft auch bei der Impfkampagne des Kreiskrankenhauses Prignitz

Während sich Justus Reisenbüchler als Arzt in Weiterbildung für die Pädiatrie und somit für die Kinderheilkunde entschieden hat und sich auf der Kinderstation um die jüngsten Patienten kümmert, ist Fannoush Motazedian im hochtechnisierten Bereich der Diagnostik zu finden.

Gemeinsam im Einsatz bei der Impfaktion des Kreiskrankenhauses in Perleberg: Schwester Karsta und Fannoush Motazedian. Quelle: Stephanie Fedders

Es sei denn, sie wird gebraucht, um Aufklärung zu leisten, wenn das Kreiskrankenhaus den Saal im Ärztehaus für die Covid-Immunisierungen nutzt. Das ist nicht nur eine Abwechslung vom Alltag, sondern auch eine gute Gelegenheit, Kollegen aus anderen Abteilungen kennen zu lernen.

Für die nächsten Impf-Termine im Dezember hat Fannoush Motazedian schon zugesagt und wird das Team wieder unterstützen. Um eine Begründung zu finden, muss sie nicht lange überlegen: „Das gehört doch dazu, dass man hilft.“

Von Stephanie Fedders