Perleberg: Kartenvorverkauf für Lotte Lehmann Akademie startet

Perleberg

Vom 8. bis 28. August herrscht in der Prignitz wieder im Opernfieber. Besucher und Interessierte können den Opernnachwuchs von morgen in spannenden Arien und Szenen aus bekannten Opern dieser Welt erleben: acht abwechslungsreiche Konzerte an acht historischen Orten. Ausgezeichnete Kulinarik rahmt jedes Konzert ein, sodass die Sommerkonzerte „ein Genuss für alle Sinne werden“, wie es in der Ankündigung heißt.

Internationale Künstler zu Gast

Drei intensive Wochen arbeiten internationale Nachwuchssänger in der historischen Altstadt von Perleberg mit Meistern ihres Fachs an allem, was zu einem erfolgreichen Karrierestart und einer langfristigen künstlerischen Entwicklung gehört: Schauspiel- und Vorsingtraining, Körperarbeit, Sprach- und Stilcoaching und natürlich immer wieder die gründliche musikalische und gesangstechnische Arbeit.

Viele Absolventen singen an großen Bühnen

Die Lotte Lehmann Akademie zählt zu den weltweit anspruchsvollsten Sommerkursen für den internationalen Opernnachwuchs – nicht zuletzt durch die Konzertreihe, in der auch die mentale Stärke und körperliche Kondition der jungen Talente gefordert und trainiert wird. Zahlreiche Absolventen der Lotte Lehmann Akademie singen mittlerweile an großen deutschen und internationalen Bühnen.

Die Schauplätze der einzelnen Konzerte sind ursprüngliche, historische Orte ohne die formellen Zwänge beim Besuch eines Opernhauses . Quelle: Nico Dalchow

Diese Opernkonzerte in der Prignitz sind einzigartig. Gesungen werden Arien und Szenen in einer abwechslungsreichen Mischung, die auf die unterschiedlichen Gesangstalente zugeschnitten sind und von Konzert zu Konzert variieren. Jeder neue Besuch eröffnet weitere Einblicke in die Welt der Oper und sogar in die Entwicklung der jungen Talente.

Historische Orte sind Schauplatz der Konzerte

Die Schauplätze der einzelnen Konzerte sind ursprüngliche, historische Orte ohne die formellen Zwänge beim Besuch eines Opernhauses – einfach ein besonderes Erlebnis. Und genau das macht die Lotte Lehmann Akademie aus: Sie kombiniert Hochbegabtenförderung mit einem einzigartigen kulturellen Angebot in und um die Geburtsstadt der großen Sopranistin Lotte Lehmann.

Opern-Gala als krönender Abschluss

Krönender Abschluss der Akademie, bei der die Künstler auch in Bühnenaktion zu erleben sind, ist traditionell die szenische Opern-Gala in der Perleberger St. Jacobi-Kirche. Aus Anlass der 600-Jahr-Feier in Berge wird die Opern-Gala in diesem Jahr sogar ein zweites Mal auf die Bühne gebracht. Karten für alle Konzerte gibt es ab dem 2. Mai in der Stadtinformation, Großer Markt 12, in Perleberg unter der Telefonnummer (03876) 781 522 oder per E-Mail an infobuero@stadtperleberg.de.

Detaillierte Informationen zu allen Konzerten und Orten gibt es im Internet unter folgender Adresse: www.lottelehmannperleberg.de.

Von MAZonline