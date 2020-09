Perleberg: Kein Eintrag ins goldene Buch für das Ehepaar Freimark

Perleberg

Sie sollte ein Höhepunkt am 3. Oktober werden, doch zu einer Eintragung der Eheleute Gisela und Hans-Peter Freimark ins goldene Buch der Stadt Perleberg wird es nicht kommen.

Für eine qualifizierte Mehrheit fehlten zwei Stimmen

Zwar stimmten am Donnerstag bei der Stadtverordnetenversammlung in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule in namentlicher Abstimmung zehn Stadtverordnete dafür, es hätte jedoch eine qualifizierte Mehrheit von mindestens zwölf Ja-Stimmen geben müssen.

Selbst wenn die zustande gekommen wäre, hätte es wohl ein Nachspiel gegeben – für diesen Fall hatte Fred Fischer ( Wählergruppe Perleberger Stadtwächter/ BVB Freie Wähler Perleberg) angekündigt den Beschluss zu beanstanden, weil nach seiner Auslegung der Satzung für die Eintragung ins goldene Buch sogar eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen wäre.

Fred Fischer hätte gern noch andere Vorschläge gesehen

Nein, er sei nicht generell gegen den Beschluss, sagte Fred Fischer. Doch er gab sich enttäuscht: „Ich hätte gerne nicht nur einen Vorschlag gesehen. Es gibt auch andere, die es verdient haben.“

„Jeder Eintrag ist eine Einzelfallentscheidung“, entgegnete Annett Jura, „insofern handelt es sich hier um das eine Ehepaar, über dessen Eintragung wir entscheiden.“

Namentliche Abstimmung, vier Nein-Stimmen, vier Enthaltungen

CDU-Mann Mattis Rusch wiederum meinte in Richtung von Fred Fischer: „Ich verstehe die ganze Dramatik nicht, wenn Sie nichts gegen die Personen haben.“ Darauf kündigte Fischer an, den Beschluss zu beanstanden, wenn er keine Zweidrittelmehrheit findet.

Bei der von Fischer beantragten namentlichen Abstimmung stimmten Jan Domres (Linke), Kati Beier und Maik Tesch sowie Danilo Helmdach (alle Wählergruppe Perleberger Stadtwächter/ BVB Freie Wähler Perleberg) gegen das Vorhaben. Fischer, Karina Pankow, Jens Nering (alle Wählergruppe Perleberger Stadtwächter/ BVB Freie Wähler Perleberg) und Dirk Rumpel (Linke) enthielten sich. Alle anderen anwesenden Stadtverordneten von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie Annett Jura stimmten dafür.

Annett Jura und Rainer Pickert bedauern die Entscheidung

Dieses Abstimmungsergebnis hallte noch am Freitag nach, so dass sich Annett Jura und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Rainer Pickert ( CDU), zu einer gemeinsamen Erklärung veranlasst sahen. Sie geben darin ihr Bedauern über die Entscheidung der Stadtverordneten Ausdruck.

Nach dem Landes- und dem Bundesverdienstkreuz „wäre mit der Eintragung in das Goldene Buch der Stadt auch endlich eine angemessene Würdigung durch die Stadt erfolgt“, schreiben sie, „dieses ist nun leider nicht möglich. Dass es im 30. Jahr nach der Wende immer noch nicht möglich ist, in der Rolandstadt eine Ehrung von Gegnern des SED-Regimes vorzunehmen, stimmt uns sehr traurig.“

