Perleberg: Kind von Auto erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Autofahrer hat am Dienstag in der Lindenstraße in Perleberg bei voller Fahrt ein Kind erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in Höhe des ehemaligen Supermarktes (Edeka) an einer Verkehrsinsel. Mehrere Passanten hatten den Zusammenstoß beobachtet, kamen umgehend zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst.

Rettungshubschrauber landet an Einsatzstelle

Neben einem Rettungswagen landete auch der Rettungshubschrauber aus Perleberg an der Einsatzstelle. Ein weiterer Notarztwagen kam hinzu. Etwa 30 Minuten lang dauerten die Rettungsmaßnahmen an, bis das Kind schließlich ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Währenddessen war die Lindenstraße voll gesperrt.

Die Polizei hatte die Unfallstelle mit zwei Streifenwagen auf beiden Seiten abgesichert. Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Über den Gesundheitszustand und das Alter des Kindes konnte die Polizei am Dienstagabend noch keine Angaben machen. Die Landung des Rettungshubschraubers zog viele Schaulustige an.

