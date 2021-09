Perleberg

Ein Kleintransporter stand am Mittwochnachmittag auf dem Alten Busbahnhof in Perleberg lichterloh in Flammen. Der Fahrer war wenige Minuten zuvor noch mit dem Fahrzeug unterwegs, als es gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz in der Feldstraße im Motorraum anfing zu brennen, berichtet Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord.

Zur Galerie Ein Kleintransporter brannte auf dem Alten Busbahnhof in der Feldstraße in Perleberg komplett aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand.

Die Feuerwehr Perleberg kam zum Einsatz. Die Feuerwehrleute löschten den Brand – zunächst mit Wasser, abschließend mit Schaum. Verletzte gab es nicht. Allerdings beschädigte das Feuer zwei weitere dort parkende Autos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bis dato nicht bekannt. Der Kleintransporter brannte komplett aus.

