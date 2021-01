Perleberg: Knapp 400 Kinder wurden 2020 geboren

Perleberg

2020 war in jeglicher Hinsicht ein schwieriges Jahr – und ein besonderes. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich der Alltag aller Prignitzer erheblich verändert. Dennoch gibt es Ereignisse, die keine Rücksicht darauf nehmen, ob gerade eine Pandemie wütet.

Ganz weit oben auf dieser Liste stehen: die Geburten von Kindern. Davon gab es 2020 – trotz Virus und aller Einschränken – viele im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg.

Fast 400 Kinder erblicken in Perleberg das Licht der Welt

Insgesamt erblickten 375 Mädchen und Jungen in den Kreißsälen des Unternehmens das Licht der Welt. Geburten wiederum zählte das Krankenhaus 373. Warum es einen Unterschied bezüglich der Zahlen gibt, erklärt Jacqueline Braun, Referentin für Marketing und Kommunikation am Perleberger Klinikum, wie folgt: „Wir hatten im vergangenen Jahr zwei Zwillingsgeburten.“ Zwar ist die Anzahl der geborenen Jungen und Mädchen relativ ausgeglichen, dennoch wurden im Corona-Jahr 2020 mehr Jungen als Mädchen geboren. In Zahlen ausgedrückt waren es 194 Jungen und 181 Mädchen. „Die Zahl der Entbindungen bleibt auf dem Vorjahresniveau“, sagt Jacqueline Braun.

Das erste Perleberger Baby 2021 ist ein Mädchen

Auch im noch relativ frischen Jahr 2021 gab es bereits Nachwuchs im Kreiskrankenhaus Prignitz. Das Perleberger Neujahrsbaby ist in diesem Jahr ein Mädchen. Die Kleine wurde am 1. Januar um 16.21 Uhr geboren. Mit Stand vom 10. Januar sind es 14 neue Erdenbürger in 2021 – und die nächsten schon auf dem Weg und kreisen auf der Station.

Weniger Kinder im Neuruppiner Krankenhaus

Ein ganz anderes Bild zeigte die Statistik der Ruppiner Kliniken in Neuruppin im Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin. Dort gab es im vergangenen Jahr deutlich weniger Geburten. Es waren knapp 100 weniger als 2019. Das dicke Minus wird von den Verantwortlichen mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht. Zwar sind es im Vergleich mit der Perleberger Statistik fast knapp 300 Kinder mehr, dennoch erblickten nur 645 Babys in den vergangenen zwölf Monaten in Neuruppin das Licht der Welt. Es gab acht Zwillingsgeburten.

Zum Vergleich: 2019 wurden 738 Säuglinge in Neuruppin geboren. Zudem gab es in der Kreisstadt des Nachbarkreises mehr Mädchen als Jungen. Hier waren es insgesamt 324 Mädchen und 321 Jungen. Wegen der Pandemie gab und gibt es viele Einschränkungen. So können werdende Väter zwar auf Wunsch bei der Geburt dabei sein, doch danach gilt ein strenges Besuchsverbot in den Ruppiner Kliniken. Ein Problem, das man auch im Perleberger Krankenhaus gut kennt.

Besucher musste sogar draußen bleiben

Gerade während des ersten Lockdowns konnte das Personal teilweise herzergreifende Szenen beobachten. Eine Zeit lang dürften Freunde, Verwandte und die Großeltern nicht ins Krankenhaus und das neue Familienmitglied begrüßen. Nicht selten versammelten sich alle am Fenster. So konnte das Baby wenigstens mit viel Abstand betrachtet werden. Dennoch war es für Mütter, Väter und alle Angehörigen eine schwierige Zeit.

Bislang gibt es keine Entspannung an der Corona-Front. Doch die Hoffnung bleibt, im Laufe des Jahres könnte wieder so etwas wie Normalität einkehren. Doch eines ist klar: Einem Baby ist es ziemlich egal, wie die aktuelle Corona-Lage ist. Es kommt, wenn es soweit ist. Und wer weiß, vielleicht beschert die Pandemie den Krankenhäusern in diesem Jahr mehr Geburten.

