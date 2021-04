Perleberg: Kreisel-Beratung endet in Sackgasse

Perleberg

Unverhofft kommt oft: In Sachen neuer Kreisel an der Hamburger Straße müssen die Perleberger Stadtverordneten jetzt eine Extra-Runde drehen. Hatten die Mitglieder im Stadtentwicklungsausschuss noch gedacht, dass es sich um eine runde Sache mit 30 Meter Durchmesser und acht Meter Fahrbahnbreite handelt, so kam mitten in der Diskussion am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung das böse Erwachen.

Denn als bei einem genauen Blick auf die Plankarte klar wurde, dass die neu geplante Erschließungsstraße für neue Gewerbeflächen Richtung Ackerstraße gar nicht in die Ackerstraße an deren Ende einmündet, sondern kurz vorher enden soll, geriet auch die Diskussion in eine Sackgasse.

Ringschluss der Straßen wäre förderschädlich

Auch Bürgermeisterin Annett Jura (SPD) wurde dabei voll auf dem falschen Fuß erwischt – sie hatte vorher noch erklärt, dass mit der neuen Verbindungsstraße auch die Verkehrssituation am Pflegeheim in der Ackerstraße per Einbahnstraßenregelung entspannt werden könnte. Damit kann es aber nichts werden – beide Straßen würden nach dem jetzigen Plan nur wenige Meter voneinander entfernt enden, und damit würde zunächst vor dem Pflegeheim alles beim Alten bleiben.

Sie dürfen aber keinen Ringschluss bilden, weil das förderschädlich ist – zumindest, wenn man wie geplant die 90-Prozent-Förderung aus dem Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur – Infrastruktur“ (GRW I) in Anspruch nehmen will. So erklärten es der städtische Bauamtsleiter Hagen Boddin und Christian Fenske vom Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ). Aber Annett Jura war nicht die einzige, die nun überrascht wurde – es galt für alle Stadtverordneten, etwa Matthias Wieck (CDU).

Diskussion wird im Stadtentwicklungsausschuss weitergeführt

Damit nicht genug: Drehte sich die Diskussion schon an dieser Stelle im Kreise, so wurde auch klar, dass man nicht ohne weiteres dem Wunsch vieler Stadtverordneter, etwa Thomas Domres (Linke), entsprechen kann, anliegende Bürger von jeglichen Umlagen für die Verlegung von Zufahrten oder neue Leitungsanschlüsse zu befreien.

Die Folge: Die Sitzung wurde auf Geschäftsordnungsantrag von Fred Fischer (Perleberger Stadtwächter/Freie Wähler) hin unterbrochen, und danach nahm Annett Jura den Punkt von der Tagesordnung. Nun geht die Diskussion am 27. April im Stadtentwicklungsausschuss weiter, um zu sondieren, ob es andere Fördermöglichkeiten gibt, die es erlauben, den Ringschluss mit der Ackerstraße zu vollziehen.

Planer spricht mit allen Anwohnern

Dabei schien sich zunächst, zumindest was die Probleme einiger Anlieger mit der Planung anging, Entspannung breit zu machen. Planer Klaus Strehlow von der Firma Inros Lackner aus Schwerin und eine Anwohnerin berichteten unabhängig voneinander von gemeinsamen Gesprächen, bei denen strittige Punkte in Sachen Hauszufahrten vor der Klärung standen. Strehlow kündigte weitere Gespräche mit allen Anwohnern an.

Planer Klaus Strelow stellte den aktuellen Plan für den neuen Kreisverkehr am Knoten Hamburger Straße/Hopfenstraße in Perleberg vor. Quelle: Bernd Atzenroth

Nach dem Eklat aber machte sich auch bei den Anwohnern, die zahlreich erschienen waren, Entsetzen breit – und die Befürchtung, dass lediglich der hier gelegene Rinderschlachtbetrieb etwas davon hat.

Annett Jura verteidigt das Vorhaben

Da hakte aber Annett Jura ein, die sich etwas zerknirscht am Freitag noch einmal zu dem Vorgang äußerte: „Es ist in unserem Interesse, dass es unseren Unternehmen gut geht“, betonte sie. Selbst in der jetzigen Variante komme die neue Stichstraße nicht nur dem Schlachthof, sondern auch dem Stahlbaubetrieb an der Ackerstraße zugute. Und: Ein paar Gewerbeflächen können komplett neu erschlossen und angeboten werden.

Jura erinnerte daran, dass die bessere Anbindung für das Gewerbegebiet der eigentliche Ursprung der Kreisel-Pläne sei. „Der Umbau des Knotens Hamburger Straße/Hopfenstraße ist eine Schlüsselmaßnahme des Regionalen Wachstumskerns Prignitz“, heißt es auch in den Sitzungsunterlagen.

2,5 Millionen Kosten und wohl 18 Monate Bauzeit

Zur Sitzung der Stadtverordneten meinte Annett Jura: „Mir war in dem Moment auch nicht klar, dass wir die Erleichterung für das Altenpflegeheim nicht bekommen.“ Doch auch wenn der Fördermittelgeber den Ringschluss nicht in Gänze ermögliche, plädiert sie dafür, „über die GRW-Förderung so viel wie möglich zu realisieren“.

Nun also wird eine neue Runde gedreht, um das Vorhaben, das auf 2,5 Millionen Euro taxiert wird und in der Umsetzung unter Vollsperrung wohl 18 Monate dauern würde, auf die richtige Bahn zu setzen.

Von Bernd Atzenroth