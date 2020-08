Wohnungsbrand in Perleberg - Perleberg: Küche in Wohnhaus steht in Flammen

Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr aus Perleberg und den umliegenden Ortsteilen zu einem Küchenbrand in die Heinrich-von-Kleist-Straße ausrücken. Die Flammen schlugen bei der Ankunft der Brandschützer bereits aus dem Fenster.