Perleberg

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands bewegt auch viele Menschen in der Prignitz – zum Teil auch aus persönlicher Betroffenheit. Ein gutes Beispiel dafür ist Dietmar Vollert. Der in Perleberg ansässige Steuerberater stammt aus Altena – die Stadt im Sauerland war eine der ersten, die von dem Superhochwasser betroffen waren. Ein Feuerwehrmann kam dort gleich zu Beginn der katastrophalen Tage ums Leben. „Ich bin ja mal in Altena geboren“, erzählt Dietmar Vollert, „ich kenne da alles. Da fühlt man sich etwas mehr verbunden.“

Zur Hälfte nach Altena und nach Bad Neuenahr-Ahrweiler

Anlass genug, dass Vollert, der seit 1991 in der Prignitz lebt, sich in der aktuellen Notlage für seine alte Heimatregion einsetzen wollte. Als Erster Vorsitzender des Lions-Clubs Perleberg kann er nun berichten, dass der Verein seit Beginn einer Sammelaktion im Juli gleich 16 000 Euro an Spenden für die Hochwassergebiete zusammenbekommen hat. Die Hälfte davon, also 8000 Euro, geht nach Altena, die andere Hälfte an die Ahr.

Und auch hier spielt persönliche Betroffenheit und in diesem Fall sogar Erleben eine Rolle. Denn Dietmar Vollerts Mitstreiter im Lions Club, Ralf Brehmer aus Groß Lüben (Amt Bad Wilsnack-Weisen), war sogar selbst dabei, als die Flut über Bad Neuenahr-Ahrweiler hereinbrach, wie Vollert der MAZ berichtete. Brehmers Tochter lebt dort.

Freude über die vielen Spenden

Klar, dass angesichts einer solchen persönlichen Motivation die Idee für die Spendensammlung schnell geboren und auch klar war, dass man die Spenden auf die zwei Orte genau aufteilt. Und man hatte ja schon Erfahrung mit Hochwasserhilfe – schließlich hatte der Lions-Club schon nach der letzten großen Katastrophe an der Elbe gesammelt und unter anderem der Quitzöbeler Wehr die Anschaffung eines Fahrzeugs ermöglicht.

Dass diesmal so viel Geld zusammenkam, hätte Dietmar Vollert aber nie gedacht, auch wenn es schon Ziel war, auf etwa 10 000 Euro zu kommen. Eine Vielzahl von Spenden war zusammengekommen. „Von 20 Euro bis 1000 Euro reicht die Spendenbereitschaft“, sagt Dietmar Vollert, der sich freut, dass seine vielen persönlichen Verbindungen zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Er selbst hat natürlich auch etwas draufgelegt.

Hilfe soll direkt dort ankommen, wo sie gebraucht wird

Was genau mit dem Geld unterstützt wird und welchem genauen Zweck es an der Ahr zukommen wird, soll in der kommenden Woche entschieden werden. Vollert kann aber eins versprechen: Aufgrund der persönlichen Verbindungen kommt die Hilfe direkt dort an, wo sie gebraucht wird. Es soll auch noch ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer.

Wer die ganze Aktion noch unterstützen möchte, kann dies natürlich weiter mit einer Spende tun auf das Konto des Lions Clubs Perleberg, IBAN: DE93 1606 0122 0001 4129 30, Stichwort: Fluthilfe.

Von Bernd Atzenroth