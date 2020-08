Perleberg: Lkw fährt sich in der Bankette fest

Perleberg

In die Bankette rutschte am Montagabend ein Sattelauflieger auf der Lanzer Chaussee 3 in Perleberg. Der Fahrer war aus Richtung Sükow kommend stadteinwärts unterwegs, als er gegen 18.37 Uhr von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Der Mann blieb unverletzt, auch am Lkw hielten sich die Schäden in Grenzen.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Auf dem Grünstreifen, in dem sich das Fahrzeug festgefahren hatte, entstand aber ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro – der Lkw hatte sich regelrecht hineingefressen und stand nach dem Unfall in Schräglage am Straßenrand.

Der Lkw war mit Getreide beladen. Wegen der Schieflage, in die er geraten war, drohte er kurzzeitig in das angrenzende Maisfeld umzukippen. Die Perleberger Feuerwehr rückte zunächst mit drei Fahrzeugen an, um die Unfallstelle zu sichern. Auch die Polizei war vor Ort.

Und in sicherer Entfernung auch ein paar Schaulustige, die dem an dieser Stelle ungewohnten Ereignis beiwohnten.

Spezialfirma barg den Lkw – Straße um 0.41 Uhr frei

Zur Bergung des Fahrzeugs musste aber eigens eine Spezialfirma hinzugezogen werden, die Feuerwehr war vorher schon wieder abgerückt

So wurde um 20.45 Uhr die Lanzer Chaussee zwischen Ravenslandstraße und Dergenthiner Straße voll gesperrt, um den Sattelauflieger aus seiner misslichen Lage befreien zu können. Das dauerte knappe drei Stunden – um 0.41 Uhr war die Fahrbahn nach Angaben von Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin wieder frei. Der Fahrer konnte danach mit seinem kaum beschädigten Lkw die Fahrt fortsetzen.

Von Bernd Atzenroth