Perleberg: Lotte-Lehmann-Woche hat begonnen

Perleberg

Zum Auftakt der diesjährigen Lotte-Lehmann-Woche in Perleberg stellten sich deren Teilnehmer und Dozenten am Sonnabend zum obligatorischen Gruppenfoto vor dem Gottfried-Arnold-Gymnasium in der Perleberger Puschkinstraße auf. „Dieses Jahr sind 28 Teilnehmer – 17 Damen und elf Herren – angereist. Das sind gut 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr”, freute sich Angelo Raciti, Künstlerischer Leiter der Lotte-Lehmann-Woche.

Die Lotte-Lehmann-Woche gilt als regionalspezifisches Angebot. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Auf sie warten in der kommenden Woche ein prall gefülltes Kursprogramm und drei öffentliche Auftritte. Die Akteure freuen sich darauf, endlich wieder vor Livepublikum auftreten zu dürfen.

Meisterklasse und szenischer Abend

Einblicke in die Arbeit der Dozenten können Zuschauer am Dienstag in der „Meisterklasse” gewinnen. Den Unterricht zum Miterleben gibt es am 3. August, um 20 Uhr in der Aula des Gottfried-Arnold-Gymnasiums in der Puschkinstraße. Er stehe allen Interessierten offen, so Raciti.

Am 6. August, um 19 Uhr gibt es in der Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche in der Lehmann-Woche erstmals einen szenischen Abend unter dem Titel „Musik! Theater!”. „Mit Florian Hackspiel haben wir einen hervorragenden Regisseur gewinnen können, der das Stück auf die Bühne bringt. Das wird ein sehr amüsanter Abend”, versprach Angelo Raciti. Das Stück entsteht in nur vier bis fünf Tagen. Spannend sei für ihn bei dem Auftritt die Mischung aus Laien und Profis. Durch die derzeit etwas gelockerten Coronaabstandsregel passen etwa 150 bis 170 Gäste in die Kirche, schätzte er.

Abschlusskonzert „Belcanto in Sankt Jacobi”

Am 8. August, um 16 Uhr gibt es in ebenjener Kirche das große Abschlusskonzert „Belcanto in Sankt Jacobi” mit der Vergabe der Förderpreise der Stadt Perleberg und der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Prignitz.

Bereits das siebte Mal dabei ist Constanza Filler aus Oranienburg. Als 14-Jährige nahm sie das erstmals an der Lotte-Lehmann-Woche teil. „Die Lotte-Lehmann-Woche bedeutet mir sehr viel. Sie war für mich der Anlass, Gesang zu studieren”, sagte die heute 21-Jährige. „Es ist ein toller Ort mit vielen tollen Teilnehmern”, schwärmt sie. Im Jahr 2019 gewann sie in Perleberg den Förderpreis für Musiktheater. Derzeit studiert sie Gesang in Dresden.

Von Jens Wegner