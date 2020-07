Perleberg: Lotte-Lehmann-Woche mit Corona-Schutz

Perleberg

Man kann in diesem Jahr mit gutem Recht sagen, dass einem bei den Veranstaltungen in Lotte-Lehmann-Woche und -Akademie nicht nur wegen der tollen Darbietungen die Spucke wegbleiben wird. Denn gleich beim ersten Konzert der Lotte-Lehmann-Woche wurde nur hinter Spuckschutzwänden gesungen – durchsichtigen, hohen Roll ups, die man eigens dafür angeschafft hat.

Trotzdem war es für Teilnehmer wie Zuschauer noch gewöhnungsbedürftig, was sich da auf der Bühne in der Aula des Perleberger Gymnasiums an der Puschkinstraße am Montagabend abspielte.

Nach dem Singen erstmal Putzen

Kaum hatte ein junger Künstler – es waren diesmal außer Gisela Bottke tatsächlich nur junge Männer wie Tino Neher, die in der Meisterklasse ihren Gesang erproben und schon vorführen dürften – den verdienten Applaus eingeheimst und wollte die Bühne, da hieß es „Putzen, Tino!“ Und wenn Angelo Raciti, künstlerischer Leiter, fragte „Können wir gleich weitermachen?“, dann schallte es zurück: „Wenn geputzt ist, ja.“

Wer da rief, war Eva Neher vom Freundeskreises für die Lotte-Lehmann-Woche, und Künstler für Künstler spurte, besprühte die Spuckschutzwände mit Putzmittel und wischte sie sauber, bevor der nächste zum Singen auf die Bühne stieg. Akteure wie Publikum nahmen es gelassen, das Putzen wurde sogar der Running Gag des Abends.

Nachdem er sich eingesungen hatte, wagte sich Tino Neher an Stoff aus Mozarts Oper "Die Entführung aus dem Serail". Dozent Domnique Sertel probtedabei mit ihm nicht nur den reinen Gesang, sondern auch Gestik und Ausdruck. Sena Uto begleitete Neher am Flügel. Quelle: Bernd Atzenroth

Es war die erste Veranstaltung, die dem vorher eingereichten Hygienekonzept folgt. Daher wurde penibel darauf geachtet, dass dieses umgesetzt wird. Gleiches gilt für alle Proben – nach einer dreiviertel Stunden ist immer eine Viertelstunde Belüftungspause angesagt.

Genaue Dokumentation und Abstandsregeln

Und: Alles wird genau dokumentiert, etwa über den überall ausliegenden Anwesenheitszettel. „Wir haben einen dicken Ordner angelegt“, sagt Eva Neher, „alles wird genau erfasst.“ Darauf lege das Gesundheitsamt großen Wert. „Und nur dadurch kann man die Woche durchführen“, betont Eva Neher.

Natürlich waren wegen der Abstandsregeln auch viel weniger Leute zugegen als sonst. Aus dem gleichen Grund fand die Meisterklasse-Vorführung diesmal in der Aula des Gymnasiums statt.

Die Spuckwände beeinträchtigten den Klang nicht

Auf die Qualität der Darbietungen hatte das keinen Einfluss: Die Spuckwände beeinträchtigten den Klang nicht. Während Tino Neher, der 2019 einen Förderpreis bekommen hatte, nach dem Warm Up mit Gesangsübungen ziemlich kompetent in Mozarts „Entführung aus dem Serail“ eintauchte, schlug sich Gisela Bottke bei „Schlösser, die im Monde liegen“ aus der Operette „Frau Luna“ von Paul Lincke sehr gut.

"Quick Study" hießdie Übungseinheit die Scott Curry (l.) hier mitden Kursteilnehmern Tim Winkelhöfer und Enno Schreiber (r.) hier vorführte. Wie der Name sagt, ging es dabei um das schnelle Einproben eines Liedes mit allem Drum und Dran. Quelle: Bernd Atzenroth

Beiden gab ein neuer Dozent Tipps auf der Bühne: Dominique Sertel legte dabei auf Gesangstechnik, Mimik und Ausdruck Wert. Am Flügel begleitete Sena Uto die Akteure.

In 30 Minuten ein unbekanntes Lied eingeprobt

Im Teil zwei des Abends führte dann Scott Curry, seit zwei Jahrzehnten Dozent und Pianobegleiter bei den Lotte-Lehmann-Kursen, eine ganz besondere Übung vor. „Quick Study“ heißt sie, und der Name ist Programm: Denn Tim Winkelhöfer und Enno Schreiber sollten, angeleitet von Scott Curry, in kürzester Zeit ein Lied einproben. „Die kennen das Lied nicht“, betonte Curry zu Beginn.

Tim Winkelhöfer eignete sich in kürzester Zeit das "Liebesbriefchen" von Erich Wolfgang Korngold an. Quelle: Bernd Atzenroth

30 bis 40 Minuten hatte Curry veranschlagt, doch es gelang trotz der komplexen Harmonik des vom Komponisten Erich Wolfgang Korngold mit 1913 nur 16 Jahren vertonten „Liebesbriefchens“ viel schneller, zwei recht gute Versionen zu Gehör zu bringen.

Von Bernd Atzenroth