Perleberg

Ein 45-Jähriger fotografierte am Sonntag gegen 17.10 Uhr im Perleberger Freibad an der Karlstraße heimlich Frauen. Polizisten trafen dort einen 45-Jährigen an.

Der Verdacht erhärtete sich, das Telefon wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz eingeleitet.

Die Kripo geht davon aus, dass möglicherweise auch schon vor dem gestrigen Tage im Freibad Fotos von leicht bekleideten Badegästen gefertigt wurden und sucht jetzt Zeugen, 03876/71 50.

Von MAZ-online