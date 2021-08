Perleberg

Besorgte Leute aus der Nachbarschaft riefen am Dienstagabend gegen 21.40 die Feuerwehr, weil sie nach einem Gewitter in einer Gartenanlage in der Straße Neue Mühle in Perleberg eine starke Rauchentwicklung sahen.

Die Feuerwehr rückte an und stellte fest, dass der Rauch aus einem Garten kam, dessen 57-jähriger Nutzer ein etwa drei mal drei Meter großes Feuer entfacht hatte und darin Gartenabfälle, Schaumstoff und Kissen verbrannte.

Perleberger will Einsatzleiter schlagen

Der Mann war nicht damit einverstanden, dass die Feuerwehrleute das Grundstück betraten und bedrängte den Einsatzleiter durch Wegschubsen und Schläge.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr wehrte den Angriff ab und brachte den Mann zu Boden. Dabei soll der 57-jährige Perleberger mehrfach rechtsgerichtete Parolen gerufen haben.

Mann hatte 2,07 Promille Alkohol im Blut

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,07 Promille.

Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen versuchter Körperverletzung aufgenommen. Zudem wurde das Ordnungsamt über das Verbrennen von Unrat informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand.

