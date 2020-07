Perleberg: Minen aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt

Perleberg

Der Doppelknall war bis in Perlebergs Innenstadt zu hören: Am Freitagvormittag wurden unweit der Straße zwischen Perleberg und Groß Buchholz in der Nähe des Weinbergs zwei Tellerminen deutscher Bauart gesprengt, die hier seit dem Zweiten Weltkrieg im Boden gewesen sein müssen.

Zur Galerie Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es auch noch im Boden rund um Perleberg. Am Freitag wurden zwischen Perleberg und Groß Buchholz zwei Tellerminen gesprengt. Hier ein paar Eindrücke vom Einsatz.

„Es handelte sich um Tellerminen der Typen TM 42 und TM 43“, wie René Fleischer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) der brandenburgischen Landespolizei erklärte. Die TM42 wurde ab 1942 zur Panzerabwehr von der Wehrmacht eingesetzt, die TM 43 ist ihr Nachfolgemodell. Jede der Minen enthielt 5,5 Kilogramm Sprengstoff, was den enormen Knall erklärt, den zum Beispiel Thomas Kolbow vom Perleberger Ordnungsamt so noch nie bei einer Sprengung gehört hat.

Ordnungsamt informierte die Einsatzkräfte

Eigentümerin des betreffenden Waldgeländes ist die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Sie hatte im Vorfeld von Forstarbeiten den KMBD beauftragt, das Gelände abzusuchen. Dabei wurden die beiden Tellerminen aufgespürt.

Beim Perleberger Ordnungsamt, das mit Uwe Schleich und Thomas Kolbow am Ort des Geschehens vertreten war, hatte man am Vortag von dem Munitionsfund erfahren. „Wir haben die Feuerwehr am Vortag informiert, allein wegen der Brandgefahr“, erklärt Thomas Kolbow.

Feuerwehr für den Brandschutz, Polizei für die Sperrung

Die war mit sieben Feuerwehrleuten, einem Tanklöschfahrzeug und einem Führungsfahrzeug vor Ort für den Fall, dass die gesprengten Minen im Feuer im doch schon wieder sehr trockenen Wald auslösen – schließlich galt am Freitag bereits die Waldbrandwarnstufe 3.

Die Polizei sperrte die Verbindungsstraße zwischen Perleberg und Groß Buchholz. Sie lag teilweise im Sperrkreis für die Sprengung. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch die Prignitzer Polizei wurde eingeschaltet – schließlich lag die nahe Straße im Sperrkreis. Die Polizei sperrte sie für die Zeit der Sprengung nach der einen Seite ganz in der Nähe am Abzweig nach Lübzow und nach der anderen Seite in Höhe des Abzweigs Perlhof.

In wenigen Minuten war dann alles vorbei

Die Rettungshubschrauberbesatzung und die Flieger des Perleberger Aeroklubs wurden informiert, damit sie nicht während der Sprengzeit über das Areal fliegen.

Dann war der KMBD gefragt. Die eigentliche Sprengaktion dauerte nur wenige Minuten. Über Beginn und Ende verständigten sich alle über Signaltöne. Die Feuerwehr musste nicht zum Einsatz kommen, und die Polizei hob nach der Sprengung sofort die Sperrung auf.

Liegt hier noch mehr Munition im Boden?

René Fleischer ist eigentlich der KMBD-Truppführer Uckermark, vertrat aber als Sprengmeister seinen im Urlaub befindlichen Kollegen Gerd Fleischhauer. Fleischer konnte sich dabei auf die gute Vorarbeit seiner Kollegen Stefan Vetter, Thomas Rösch und Wolfgang Trampenau verlassen. Fleischer lobte das gute Teamwork.

Für den Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort (v.l.n.r.): René Fleischer, Wolfgang Trampenau, Stefan Vetter und Thomas Rösch. Quelle: Bernd Atzenroth

Es ist wohl davon auszugehen, dass sich hier noch mehr Munition im Boden befindet, auch wenn das niemand so genau weiß. Der Eigentümer wird wohl nicht umhin kommen, dies vor weiteren Waldarbeiten auch genau erfassen zu lassen – davon ist jedenfalls René Fleischer überzeugt.

Relikt aus der Endzeit des Zweiten Weltkriegs

Die beiden Minen sind auf jeden Fall ein Relikt aus der Endzeit des Zweiten Weltkriegs, in der das Gebiet auch eine Rolle spielte. Am Weinberg, mit 83 Metern der höchsten Erhebung Perlebergs, gab es einen Fliegerhorst, der vor dem Krieg von Segelfliegern genutzt wurde. Hier sollen am Ende des Zweiten Weltkriegs Jugendliche der Hitler-Jugend noch zu Kampfpiloten ausgebildet worden sein. Auch soll es zu Ausbildungszwecken einen Schießplatz am Weinberg gegeben haben.

Es kann sich an der betreffenden Stelle aber auch um eine Stellung handeln, die schon für Kampfhandlungen vorbereitet worden war, aber nicht mehr genutzt wurde.

Von Bernd Atzenroth