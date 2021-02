Perleberg

Eine Ära ist zu Ende gegangen: 30 Jahre lang war Uwe Schleich der Sachbearbeiter Brandschutz der Stadt Perleberg. Jetzt tritt er seinen wohlverdienten Ruhestand an. Doch dieses neue Kapitel seines Lebens kann er nicht ohne eine standesgemäße Verabschiedung beginnen. Die Ortsfeuerwehren der Stadt überraschten den künftigen Rentner – genau wie Vertreter der Stadtverwaltung.

Mit einem Trick zur Perleberger Feuerwehr gelockt

Perlebergs Stadtwehrführer Maik Müller stürmte am Vormittag des letzten Arbeitstages in das Büro von Uwe Schleich, wo dieser in den letzten Zügen der Übergabe an seinen Nachfolger Christopher Martin lag. Mit einem Trick sollte der Sachbearbeiter, ebenfalls Mitglied der örtlichen Feuerwehr, nach draußen gelockt werden. „Uwe, du bist nicht zu erreichen“ erklärte ihm Maik Müller, „unser Perleberger Ortswehrführer hatte einen Unfall.“ Mit der Aufforderung „Wir müssen zur Wache!“ zögerte Uwe Schleich auch an seinem letzten Arbeitstag nicht lange und schnappte sich Autoschlüssel und Jacke und eilte los.

Dass vor dem Ordnungsamt ein Feuerwehrfahrzeug auf ihn wartet, das ihn eigentlich zur Perleberger Wache bringen soll, nahm er gar nicht wahr. Er sprang in sein Auto und fuhr los. Ein stehen gelassener Stadtwehrführer hinterher. Auf dem Parkplatz der Perleberger Wache warteten bereits alle Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Perleberg und begrüßten ihren Sachbearbeiter mit Martinshorn und Blaulicht.

Uwe Schleich wird von den Ortsfeuerwehren der Stadt Perleberg verabschiedet. Quelle: Beate Mundt

Ortsfeuerwehren mit Fahrzeugen in Perleberg

Kopfschüttelnd stieg Uwe Schleich aus seinem Auto. Mit allem hatte er gerechnet, sich schon auf der Fahrt gefragt, warum ausgerechnet ihm an seinem letzten Tag so ein Unfall passieren muss. Dass dieser natürlich nur erfunden war, um ihn zur Feuerwache zu lotsen, merkte er schnell. Dort wartete neben Bürgermeisterin Annett Jura und den anderen Feuerwehrmitgliedern auch Ehefrau Anne. „Dass du davon wusstest und nichts gesagt hast, das werten wir noch einmal aus!“ sagte Uwe Schleich zu seiner Frau. Die sah das Ganze aber gelassen.

In seiner Abschiedsrede brachte es Stadtwehrführer Maik Müller auf den Punkt: „Lieber Uwe, heute ist es leider so weit und wir müssen uns von dir als Sachbearbeiter Brandschutz verabschieden“, sagte er, „dass alle Ortswehren mit ihren Fahrzeugen unter der Woche anwesend sind, zeigt, welches Ansehen du in unseren Reihen genießt.“

30 Jahre Sacharbeiter und Mitglied der Feuerwehr Perleberg

Schleich hat in den vergangenen 30 Jahren einen Wandel der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren miterlebt, den es so wohl kein zweites Mal gibt. Es änderten sich die technischen Voraussetzungen, die persönliche Schutzausrüstung wurde novelliert, Gerätehäuser neu gebaut oder saniert und vieles mehr. „Auf dich konnten wir uns immer verlassen“, sagte Mike Müller, „du warst so manches Mal der Kitt, der uns zusammenhielt.“

Uwe Schleich war neben seiner Tätigkeit als Sachbearbeiter Brandschutz ebenfalls aktives Mitglied der Ortsfeuerwehr Perleberg. Den aktiven Dienst musste er wegen gesundheitlicher Probleme einstellen. Aber er wird in der Alters- und Ehrenabteilung weiter aktiv bleiben.

Ein Helm für kommende Einsätze

Bürgermeisterin Annett Jura verabschiedete Uwe Schleich ebenfalls in den Ruhestand: „Du warst immer ein verlässlicher, ehrlicher Mitarbeiter, der von allen Kollegen geschätzt wurde.“ Uwe Schleich hat in seiner Dienstzeit viele Bürgermeister kommen und gehen sehen, aber das Besondere: Er hat unter einer Bürgermeisterin seinen Dienst bei der Stadt begonnen und beendet ihn nun wieder unter einer.

Trotz Renteneintritt kann sich Schleich nicht von der Feuerwehr trennen. Neben der Arbeit in der Alters- und Ehrenabteilung wird er auch den Förderverein der Ortsfeuerwehr Perleberg weiter unterstützen. Und er hat sich zum Verpflegungsdienst einteilen lassen. Ortswehrführer David Roß übergab ihm dafür den passenden Helm.

Der Perleberger Ortswehrführer David Roß übergibt Uwe Schleich seinen Helm für die „Bockwurstschleife“. Quelle: Beate Mundt

„Deine Helmnummer 40 ist jetzt eine Ehrennummer und du trägst sie natürlich weiter“ sagte David Roß. Damit sich Uwe Schleich von allen Einsätzen erholen kann, bekam er von den Kollegen der Stadtverwaltung und den Mitgliedern der Ortsfeuerwehren eine „Rentnerbank“ geschenkt. „Die passt super in unseren Garten“ sagte Uwe Schleich. Auf seine gewohnt lockere Art verabschiedet er sich nun aus seinem Arbeitsleben als Sachbearbeiter Brandschutz in das Rentnerdasein.

Von Beate Mundt