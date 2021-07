Perleberg: Musiker schaffen „Klanglandschaft Prignitz“

Perleberg

Wer möchte, kann ab ­August in die „Klanglandschaft Prignitz“ eintauchen. So lautet der Name einer neuen Programmreihe, die am Montag im Perleberger Kulturkombinat vorgestellt wurde.

Der Verein Kulturkombinat Perleberg hat die neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Initiatoren waren dabei Mira Lange und Martin Seemann. Das in Wittenberge lebende Musikerpaar hat über seine eigenen Kontakte eine Reihe auf die Beine gestellt, die sich sehen lassen kann, und kam dabei ohne kommunale Förderung aus.

Künstler, die etwas Einzigartiges zu bieten haben

Maria Kwaschik vom Kulturkombinat zeigte sich bei der Vorstellung begeistert: „Ich freue mich total, dass Martin und Mira das initiiert haben. Es ist gut, dass Künstler, die hier leben, sichtbar werden.“

Mira Lange und Martin Seemann werden bei dem ein oder anderen Konzert selbst mitwirken. „Wir wollten aber auch Kollegen einladen, die wir sehr schätzen und die etwas Einzigartiges zu bieten haben“, erklärte Martin Seemann.

Das Ensemble Astrophil & Stella (v.l.): Johanna Bartz (Renaissance-Traverso), Sophie Charlotte Nachtsheim (Sopran) und Guilherme Barroso (Renaissancelaute und Vihuela). Quelle: Agentur

Renaissance-Musik und Barock-Küche

Für die zunächst fünf Veranstaltungen wurden nicht nur außergewöhnliche Musiker, sondern auch besondere Veranstaltungsorte ausgewählt. So zum Beispiel gleich für die erste Veranstaltung am Sonntag, 15. August, um 12 Uhr, einer Matinee in der ehemaligen neuapostolischen Kirche in Wittenberge, die den Titel „In temporibus – in den Zeiten“ trägt. Gestalten wird sie „Astrophil und Stella“, ein von der Flötistin Johanna Bartz ins Leben gerufenes Kollektiv für Renaissancemusik. Maria Kwaschik ist begeistert von der Akustik in der Neuapostolischen Kirche und kündigte zudem an, dass Mira Lange bei der Veranstaltung ein anderes Talent offenbaren wird: Ihr Hobby ist nämlich die Barock-Küche.

Gefördert wird das Konzert mit Mitteln des brandenburgischen Kulturministeriums und von „Kulturfeste im Land Brandenburg“.

Eine Frühform der deutschen Popmusik

Der Matinee-Termin war zustande gekommen, weil man dem Konzert „Belcanto e buon gusto“ im Rahmen der Lotte-Lehmann-Akademie am gleichen Abend ausweichen wollte. Da die Förderung für die Reihe erst sehr spät organisiert werden konnte, ließ sich manche Überschneidung nicht vermeiden.

Schloss Demerthin Quelle: Anja Schael

Lieder und Echtzeitklänge aus dem alten Königsberg und dem heutigen Kaliningrad erklingen dann unter dem Motto „Kürbishütte @ Instantopia“ am Sonntag, 22. August, ab 16 Uhr im Renaissanceschloss Demerthin. Die „Kürbishütte“ war eine Gartenlaube in Königsberg, an dem ein illusterer Freundeskreis auf damals neue Art sang und dichtete. Martin Seemann sieht darin auch eine Frühform deutscher Popmusik. Es singt der Tenor Jan Kobow, begleitet von Andreas Arend (Laute), Maurice de Martin (Perkussion) und Mariel Jana Supka (Rezitation und Tuba).

Wie klang das Klavierspiel von Clara Schumann

Unter dem Motto „Beflügelt“ gestalten dann Mira Lange und Martin Seemann am Samstag, 4. September, um 18 Uhr gemeinsam ein Konzert in der Musikschule in Pritzwalk. Sie zeigen dabei, was sie mit einem Corona-Mikrostipendium entwickelt haben: Denn Mira Lange hat dabei erkundet, wie es sich angehört hatte, wenn Clara Schumann dereinst in die Tasten griff. Um dergestalt Werke der Romantik zu Gehör zu bringen, spielt sie diese auf einem Original-Flügel von 1840. Martin Seemann spielt dazu auf einem historischen Violoncello, das er mit Darmsaiten bespannt.

„Neustart Kultur“ im Historischen Lokschuppen

Zum Konzerttermin am Sonntag, 12. September, um 17 Uhr sagt Martin Seemann wiederum: „Das wirklich Sensationelle ist der Ort.“ Denn „Wunderkammer“, ein von vier Musikern aus Berlin gegründetes Ensemble für Alte Musik, wird im Historischen Lokschuppen in Wittenberge zu hören sein. Kern des Programms ist eine Lesung aus Egon Friedells „Kulturgeschichte der Neuzeit“ mit Musik von Lully, Händel, Bach und anderen. Als Sprecher wurde der Schauspieler Christian Manuel Oliveira gewonnen. Gefördert wird die Veranstaltung aus dem Topf „Neustart Kultur“, unterstützt wird sie von der Prignitzer Kreismusikschule.

Lok-Verein Wittenberge Historischer Lokschuppen Quelle: Gerhard Baack

Am 24. Oktober um 16 Uhr schließlich gestaltet das Hoffmeister-Quartett ein Konzert unter dem Motto „Beethoven in Russland“. Zu hören ist Musik von Ludwig van Beethoven, Franz Xaver Gebel und Anton Ferdinand Titz. Für alle Werke ist kennzeichnend, dass ihre Komponisten russische Volkslieder darin verwendet haben.

„Peter und der Wolf“ in der Elbtalgrundschule

Es gibt noch eine weitere geplante Veranstaltung in der Wittenberger Elblandgrundschule. Dort soll im September an einem Vormittag unter der Woche „Peter und der Wolf“ von Sergeij Prokofieff in einer eigenen sehr originellen Sextett-Fassung zur Aufführung kommen. Es spielt das Kammerorchester unter den Linden. Konzept und Leitung hat Andreas Peer Kähler inne.

Maria Kwaschik und Martin Seemann gaben sich zuversichtlich, nach dem sehr kurzfristigen Start für die neue Reihe in diesem Jahr für 2022 „längerfristige Allianzen“ schmieden zu können.

Von Bernd Atzenroth