Nach einem Brand auf der Toilette einer Station im Kreiskrankenhaus Prignitz am Donnerstagmittag in Perleberg gibt es einen Tatverdächtigen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein 34-Jähriger nur wenige Stunde nach dem Feuer erneut versucht, Gegenstände auf der besagten Toilette anzuzünden.

Zeugen überführen 34-jährigen Tatverdächtigen

Kriminaltechniker waren noch dabei den Brandort zu untersuchen, als es erneut brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zeugen nahmen daraufhin in der Nähe zum Tatort einen 34-Jährigen wahr und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Gegen den alkoholisierten Mann (1,39 Promille) erhärtete sich der Tatverdacht beider Brände.

Polizisten nahmen die Personalien des 34-Jährigen auf und haben „ihn erkennungsdienstlich behandelten und ihm kriminalpolizeiliches Gehör verschafft“. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung dauern an. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zuvor gab es bereits einen Großeinsatz der Feuerwehren.

Station mit 16 Patienten evakuiert

Feuerwehrleute aus dem gesamten Stadtgebiet kamen am Donnerstagmittag zum Einsatz und löschten brennende Gegenstände auf der Toilette im Erdgeschoss der Klinik. Mitarbeiter des Krankenhauses evakuierten die Station und brachten 16 Patienten in Sicherheit. Verletzte gab es nicht. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Station musste im Anschluss umfänglich gelüftet werden.

